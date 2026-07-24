Kunstgenuss und Schokolade: Ein abwechslungsreicher Ausflug ins Museum Ritter

Kunst und kulinarische Genüsse lassen sich bei einem Tagesausflug nach Waldenbuch verbinden. Noch bis 27. September präsentiert das Museum Ritter zwei Ausstellungen, die Einblick in das konstruktiv-konkrete Kunstschaffen gewähren.

Im Mittelpunkt steht die Schweizer Künstlerin Marguerite Hersberger mit ihrer retrospektiven Einzelausstellung „Zwischenräume“. Mit rund 50 Wandobjekten und Plastiken zeigt die Werkschau ein faszinierendes Spiel aus Transparenz, Licht, Farbe und Schatten, das von den späten 1960er-Jahren bis in die Gegenwart reicht. Hersbergers bevorzugtes Material ist Acrylglas. Dieses wird in ihren Arbeiten mal durch eine spezielle Schleiftechnik geheimnisvoll aufgeraut, mal mit lichtleitenden Glasfasern kombiniert oder so gefaltet, dass durch die Überblendung von vorderer und hinterer Bildebene „farbige Schatten“ entstehen. Ein besonderes Highlight ist die monumentale Wandinstallation, mit der die Künstlerin das Foyer des Museums eindrucksvoll bespielt.

Parallel dazu widmet sich die Sammlungspräsentation „Heavy Metal“ mit rund 50 Werken aus der Sammlung Marli Hoppe-Ritter dem künstlerischen Umgang mit Metall. Ob massiver Stahl, glänzendes Aluminium, Kupfer oder Eisen – die Ausstellung spannt einen Bogen von 1958 bis in die Gegenwart und verdeutlicht die enorme Wandelbarkeit des Werkstoffs. Das Spektrum reicht von Werken mit samtiger Rostschicht über experimentelle, schwingende Titan-Objekte von Martin Willing bis hin zu seriellen Strukturen aus Alltagsmaterialien wie den berühmten Nagel-Arbeiten von Günther Uecker.

Das Museumscafé vor Ort lädt nach dem Rundgang dazu ein, bei Kaffee und Kuchen zu entspannen und die moderne Architektur des Hauses zu genießen. Direkt nebenan lockt zudem der Ritter Sport SchokoShop mit der berühmten quadratischen Schokolade in all ihren Variationen – der perfekte süße Abschluss für einen gelungenen Kultur- und Ausflugstag!

Weitere Infos: www.museum-ritter.de

Foto: Marguerite Hersberger: „Rhythmische Farbspiele Nr. 23“, 2025 © Marguerite Hersberger