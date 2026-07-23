Schauinsland Klassik bringt am 31. Juli und 1. August mehr als 120 Oldtimer nach Freiburg

Die 19. Freiburg Schauinsland Klassik bringt faszinierende Automobilgeschichte auf die Straße. Zur Traditionsrallye sind Fahrzeuge bis Baujahr 1993 zugelassen, sodass Teams aus dem In- und Ausland eine eindrucksvolle Bandbreite präsentieren – von eleganten Vorkriegs-Cabriolets über legendäre Sportwagen der 1960er- und 1970er-Jahre bis hin zu begehrten Youngtimern.

Rüdiger Volk, Sportleiter des ADAC Südbaden, schwärmt von der Leidenschaft der Besitzer; zu den ältesten Modellen gehören ein Mercedes Benz V170 von 1951 und zwei Jaguar XK 120 von 1953. Start- und Zielort des zweitägigen Events mit anspruchsvollen Routen durch den Südschwarzwald ist die Messe Freiburg. Fahrtleiter Karl Wolber vom Freiburger Motorsport-Club e.V. hat abwechslungsreiche Etappen abseits bekannter Wege ausgewählt, darunter die ehemalige Schauinsland-Bergrennstrecke. Da Geschwindigkeit keine Rolle spielt, kommt es an den Lichtschranken auf Hundertstelsekunden-Präzision an. Die erste Etappe startet am Freitag, 31. Juli, ab 12:30 Uhr (Messe-Abfahrt ab 13:00 Uhr). Über Bischoffingen, Breisach, den Kreiterhof und das Münstertal führt die Route zum großen Höhepunkt des Tages: Ab 19:30 Uhr rollen die historischen Fahrzeuge zur feierlichen Zieleinfahrt auf dem Freiburger Münsterplatz ein. Am Samstag, 1. August, geht es ab 08:30 Uhr auf eine rund 250 Kilometer lange Schleife über den Schauinsland, Herrenschwand, die Brauerei Rothaus und Friedenweiler zurück zur Messe, wo der Tag mit der Siegerehrung ausklingt. Am 2. August folgt von 10 bis 15 Uhr auf dem Messeparkplatz Freiburg das Internationale Oldtimertreffen bei freiem Eintritt. Hier präsentieren Clubs und Privatbesitzer ihre Schätze. Ein Familienprogramm mit der ADAC Erlebniswelt, Bobbycar-Parcours, Rennsimulatoren, Live-Musik der Band Orange GuGu und Bewirtung rundet das Wochenende ab.

Weitere Infos unter www.schauinsland-klassik.de

Foto: Mehr als 120 Oldtimer bringt die Schauinsland Klassik nach Freiburg © Marcel Bischler