„Aha-Momente“ der Romantik: Die Sommerfestspiele Baden-Baden zeigen die Bandbreite der Romantik

Die Sommerfestspiele Baden Baden stehen 2026 unter dem Motto „La Capitale d’Été“ und widmen sich vom 26. Juni bis 12. Juli musikalischen Momenten des Staunens. Im Zentrum steht dabei das von Yannick Nézet Séguin geleitete Programm mit dem Chamber Orchestra of Europe, das am 26. Juni, 19 Uhr, eröffnet wird und sich Werken der deutschen Frühromantik widmet. Auf dem Programm stehen unter anderem Kompositionen von Schubert, Mendelssohn sowie ein Klarinettenkonzert, die den Übergang zwischen klassischer Form und romantischem Ausdruck in den Mittelpunkt stellen. Ein ungewöhnlicher Zugang zur Musik steht am 27. Juni, 11 Uhr und 15 Uhr, im Zentrum eines Krabbelkonzerts für Babys und Kleinkinder mit Musiker:innen des Chamber Orchestra of Europe. Am selben Tag, 18 Uhr, folgt ein kammermusikalischer Abend mit Yannick Nézet Séguin & Friends, bei dem der Dirigent selbst am Klavier spielt. Am 28. Juni, 11 Uhr, entsteht unter dem Titel „Ein Bild von einer Rose“ ein künstlerisches Arbeiten im Freien rund um die Rose „Maestro Yannick“. Um 17 Uhr folgt ein Konzert mit dem Chamber Orchestra of Europe und Pianist Alexandre Kantorow, in dem Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 und Schuberts große C Dur Sinfonie im Zentrum stehen. Weitere Veranstaltungen folgen im Juli, das gesamte Programm kann über die Homepage des Festspielhauses eingesehen werden.

Weitere Infos und Tickets: festspielhaus.de

Foto: Yannick Nézet-Séguin © Paola Kudacki