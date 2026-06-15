Kleine Beine, große Wirkung: Beim alljährlichen Bambinilauf zählt nicht die Zeit, sondern die Teilnahme (Anmeldeschluss 13. Juli)

Auch 2026 heißt es beim Bambinilauf der Sparkasse wieder: Jede:r Läufer:in zählt. Am 17. Juli gehen zahlreiche Kinder an den Start und sorgen dabei nicht nur für Bewegung auf der Strecke, sondern auch für einen guten Zweck. Für jedes teilnehmende Kind spendet die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau einen Euro an lokale gemeinnützige Organisationen. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos, der Effekt dafür umso größer.

Erwartet werden weit über 1.000 laufbegeisterte Kinder. Die rund 1.200 Meter lange Strecke bietet dabei genug Raum zum Ausprobieren, Durchhalten oder einfach Loslaufen. Diese führt über das Gelände des Zeltmusik-Festivals und durch den Mundenhof und verbindet damit sportliche Aktivität mit Natur- und Festivalatmosphäre.

Alle Kinder starten gemeinsam in einem Umfeld, das auf Spaß und Bewegung statt Wettbewerb setzt. Genau deshalb wird auch auf Zeitmessung, Platzierungen und eine klassische Siegerehrung verzichtet.

Die Startnummernausgabe beginnt ab 15:30 Uhr, der erste Startschuss fällt gegen 17:30 Uhr. Für viele Familien ist der Lauf damit ein fester Programmpunkt am frühen Festivalabend, der sich gut mit einem Besuch auf dem Gelände verbinden lässt.

Damit der Tag für die Kinder in Erinnerung bleibt, erhalten alle Teilnehmenden ein Laufshirt sowie ein kleines Erfrischungsgetränk. Im Vordergrund steht weniger die sportliche Leistung als das gemeinsame Erlebnis und das Gefühl, Teil einer größeren Aktion zu sein.

Anmeldeschluss bis 13. Juli unter: www.bambinilauf.de

Foto: Beim Bambinilauf zählt das gemeinsame Erlebnis © Albert Josef Schmidt / Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau