Freiburgs Unterwelt erwacht: MEHRKLANG – Neue Musik Freiburg lädt zu Klangtouren in der Brauerei Ganter ein

Freiburg wird am 10. Mai erneut zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Konzerterlebnisses, das die Grenzen herkömmlicher Aufführungen sprengt. Das Netzwerk MEHRKLANG – Neue Musik Freiburg lädt zu den „Klangtouren unterirdisch“ ein, einer musikalischen Entdeckungsreise, die das Publikum in die sonst unzugänglichen, stillgelegten Keller der Brauerei Ganter führt. Seit 2012 erschließt das Netzwerk diese verborgenen Orte künstlerisch und nutzt die spektakuläre Kulisse, um eine faszinierende Welt aus Klang, Raum und Atmosphäre zu erschaffen. In kleinen Gruppen begeben sich die Besucher auf geführte Touren durch die unterirdischen Gewölbe, wobei jede Station ein neues, intensives musikalisches Erlebnis bereitstellt, das weit über klassische Konzertgewohnheiten hinausgeht.

Das Programm verspricht dabei Momente, in denen Musik mit allen Sinnen erlebt wird: von perkussiven Performances tief unter der Erde bis hin zu improvisierten Klängen im historischen Sudhaus, in dem im Alltag der Braubetrieb stattfindet. Während Harfe und Gitarre ein temperamentvolles, fast feuriges Zusammenspiel entfalten, tragen chorische Darbietungen wie der „Earth Song“ Themen wie Frieden und Gemeinschaft in die weitläufigen Räume. Getragen wird dieser Abend von einer Vielzahl renommierter Künstlerinnen und Künstler, darunter Christian Dierstein (Percussion), Harald Kimmig (Violine), Andrea Neumann (Innenklavier), Maurizio Grandinetti (Gitarre), Consuelo Giulianelli (Harfe) sowie die Camerata Vocale Freiburg.

Diese Veranstaltung steht exemplarisch für das Ziel von MEHRKLANG, innovative Konzertformate zu fördern und die Grenzen zwischen Publikum und Aufführung aufzulösen. Die Touren starten am 10. Mai jeweils um 17 Uhr, 18:30 Uhr und 20 Uhr. Da die Teilnehmerzahl pro Rundgang begrenzt ist, wird eine frühzeitige Ticketbuchung empfohlen.

Weitere Infos und Tickets: www.mehrklang-freiburg.de

Foto: Mehrklang Freiburg e.V.