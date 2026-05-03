Das Philharmonische Orchester Freiburg spielt noch sieben Konzerte im Rahmen von „Phil.On.Tour – Dein Viertel, Dein Orchester!“

Mit dem „Freiburg. Phil Club“ bewegt sich das Philharmonische Orchester Freiburg schon länger abseits vertrauter Wege. Seit Ende der letzten Spielzeit geht es mit dem Format „Phil.On.Tour –Dein Viertel, Dein Orchester!“ in großer Symphonieorchesterbesetzung unter dem Generalmusikdirektor André de Ridder oder dem 1. Kapellmeister Artem Lonhinov in die Stadtteile. Die Reihe ist Gegenstand der Zielvereinbarung mit der Stadt Freiburg und verstärkt die Präsenz des Orchesters auch außerhalb von Konzerthaus und Theater.

Rund zehn Prozent des Publikums hören dabei die Freiburger Philharmoniker zum ersten Mal. „Für mich als Dirigent ist dieser Rahmen besonders spannend, weil wir oft an sehr ungewöhnlichen Orten spielen. Wir musizieren auf Augenhöhe, manchmal nur einen Meter vom Publikum entfernt. Durch die Moderation und die intime Atmosphäre entsteht eine ungewöhnlich direkte, warme Kommunikation, die mich jedes Mal aufs Neue überrascht und bereichert“, sagt Artem Lonhinov.

Das aktuelle Programm bietet neben klassisch-romantischen Werken wie einer Bläserserenade von Mozart, der dramatischen „Schottischen Symphonie“ und der ähnlich aufgewühlten „Hebriden-Ouvertüre“ von Mendelssohn Bartholdy mit John Adams‘ „Shaker Loops“ auch amerikanische Minimal Music. Im Mai finden die Konzerte jeweils um 19 Uhr im Bürgerhaus Seepark (15.5.) und dem Melanchthonsaal Haslach (18.5.) statt. Im Juni kommt das Orchester nach Hochdorf (Mooswaldhalle, 19.6.), im Juli nach Mooswald (Fritz-Hüttinger-Haus, 2.7.), St. Georgen (Festhalle der Schönbergschule, 4.7.), Zähringen (Bürgerhaus, 20.7.) und Weingarten (Adolf-Reichwein-Bildungshaus, 27.7.).

Weitere Infos :theater.freiburg.de

Bild: © Philharmonisches Orchester Freiburg