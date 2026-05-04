Höchste Qualitätsstandards in der Prostatakrebsbehandlung: DKG zertifiziert Loretto-Krankenhaus

Das Prostatakrebszentrum am Loretto-Krankenhaus Freiburg ist von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) erfolgreich zertifiziert worden. Damit gehört das Zentrum für Urologie am Loretto-Krankenhaus zu den spezialisierten Einrichtungen, die höchste Qualitätsstandards in der Behandlung des Prostatakarzinoms erfüllen. Für Patienten bedeutet dies eine Behandlung auf nachweislich hohem fachlichem Niveau, getragen von interdisziplinärer Zusammenarbeit, strukturierten Abläufen und regelmäßigen unabhängigen Qualitätsprüfungen.

Das Prostatakarzinom ist in der westlichen Welt die häufigste bösartige Tumorerkrankung beim Mann. Jährlich erhalten in Deutschland über 60.000 Männer diese Diagnose. Die DKG-Zertifizierung belegt, dass am Loretto-Krankenhaus alle relevanten Fachbereiche eng zusammenarbeiten, strenge Qualitätsvorgaben eingehalten und kontinuierliche Audits durchlaufen werden. Betroffene profitieren von gebündeltem Fachwissen, individuell abgestimmten Therapiekonzepten und einer Versorgung, die sich konsequent an aktuellen wissenschaftlichen Leitlinien orientiert.

Individuelle Therapie für eine komplexe Erkrankung

„Das Prostatakarzinom ist eine enorm vielfältige Erkrankung. In manchen Situationen muss sie überhaupt nicht behandelt werden, in anderen erfordert sie größte Entschlossenheit und intensive Therapien, um die Lebensqualität der Patienten zu erhalten“, erklärt Professor Dr. med. Stefan Tritschler, Chefarzt der Klinik für Urologie & Urologische Onkologie am Loretto-Krankenhaus. „Die DKG-Zertifizierung bestätigt, dass wir in jeder Krankheitsphase die passende Diagnostik und Therapie anbieten können – individuell, interdisziplinär und auf höchstem fachlichem Niveau.“

Professor Dr. med. Stefan Tritschler © Loretto Krankenhaus Freiburg

Interdisziplinäre Expertise unter einem Dach

Aufgrund der Häufigkeit und der Komplexität der Erkrankung ist ein abgestimmtes Vorgehen unterschiedlichster Fach- und Berufsgruppen entscheidend. Im Prostatakrebszentrum am Loretto-Krankenhaus arbeiten Urologen, Strahlentherapeuten, internistische Onkologen, Nuklearmediziner sowie weitere Fachdisziplinen eng zusammen. Alle relevanten diagnostischen und therapeutischen Entscheidungen werden im wöchentlichen interdisziplinären Tumorboard gemeinsam getroffen. Ergänzt wird das medizinische Angebot durch unterstützende Leistungen wie Psychoonkologie, Ernährungsberatung und Seelsorge, die Patienten ganzheitlich begleiten.

Moderne roboterassistierte Chirurgie mit dem daVinci®-System

Ein weiterer zentraler Vorteil für Patienten ergibt sich aus dem Einsatz modernster Medizintechnik: Das Loretto-Krankenhaus verfügt über einen daVinci®-Operationsroboter der neuesten Generation und über eine langjährige Expertise in der roboterassistierten urologischen Chirurgie. Dieses System eignet sich insbesondere für Eingriffe an tief im Becken gelegenen Organen wie der Prostata. Bei der daVinci®-Chirurgie führt der Operateur alle Schritte selbst aus – unterstützt durch eine dreidimensionale, stark vergrößerte Sicht und hochbewegliche, miniaturisierte Instrumente. Dadurch sind besonders präzise Eingriffe auch in schwer zugänglichen Körperregionen möglich.

Schonende Verfahren – spürbare Vorteile für Patienten

Für Patienten bedeutet das minimalinvasive Vorgehen zahlreiche Vorteile: weniger Schmerzen, ein geringeres Risiko für Komplikationen, kleinere Schnitte, eine schnellere Heilung sowie häufig eine frühere Entlassung aus dem Krankenhaus – bei gleichzeitig hoher onkologischer Sicherheit. „Die Kombination aus zertifizierten Strukturen, interdisziplinärer Expertise und modernster roboterassistierter Chirurgie bietet unseren Patienten ein Höchstmaß an Sicherheit und Behandlungsqualität“, so Professor Tritschler.

Urologische Spitzenmedizin mit menschlichem Anspruch

Die Klinik für Urologie & Urologische Onkologie am Loretto-Krankenhaus bietet das gesamte Spektrum der modernen urologischen Versorgung an – von der operativen Therapie urologischer Tumorerkrankungen über rekonstruktive Eingriffe am gesamten Harntrakt bis hin zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung und von Harnsteinerkrankungen. Gleichzeitig ist sich das Team der besonderen psychosozialen Belastung urologischer Erkrankungen bewusst. Ein vertrauensvoller Umgang, Wertschätzung und eine enge Begleitung der Patienten stehen daher im Mittelpunkt. In enger Kooperation mit niedergelassenen Urologen in und um Freiburg wird eine nahtlose Versorgung von der stationären Therapie bis zur ambulanten Nachsorge gewährleistet.

Bild: Loretto Krankenhaus © Artemed Kliniken Freiburg