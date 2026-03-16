Deutschpunk mit klarer Haltung: Das Punkrockduo Menschenmüll spielt im Egon 54

Das Punkduo Menschenmüll ist am 21. März, 20 Uhr im Egon 54 zu Gast. Die Band versteht sich selbst als musikalische Fortsetzung der klassischen Deutschpunk-Szene der 1980er-Jahre. Ihr Stil bewegt sich zwischen Deutschpunk, NDW und Punkrock, verbunden mit klar gesellschaftskritischen Texten. Tabus möchten die Musiker:innen dabei bewusst nicht setzen. Vielmehr greifen sie Themen auf, die im öffentlichen Diskurs oft unbequemer sind und kommentieren gesellschaftliche Entwicklungen mit deutlicher Haltung. Die Selbstbezeichnung „Menschenmüll“, so betonen die Musiker, ist bewusst provokativ gewählt und versteht sich als ironischer Kommentar auf gesellschaftliche Zuschreibungen und Ausgrenzung.

Gegründet wurde das Duo 2019 von Büchi am Bass und Micky an der Gitarre. Beide waren zuvor Teil der Punkband King Kaos. Nach deren Auflösung entschieden sie sich, als Duo weiterzumachen und entwickelten ihren Sound mit Hilfe eines Drumcomputers. Bereits wenige Wochen nach der Gründung erschien die erste CD mit dem Titel „Menschenmüll kommt!“. 2023 folgten neue Aufnahmen. Zwölf Songs entstanden, die 2024 auf dem Album „Menschenmüll – Am Abgrund“ veröffentlicht wurden. Inhaltlich verstehen die Musiker das Werk als kritische Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre. Viele der Texte zeichnen ein eher düsteres Bild der Gegenwart und möglicher Zukunftsszenarien. Das Konzert im Egon 54 bietet nun erneut Gelegenheit, den rauen Sound und die kompromisslose Haltung der Band auf der Bühne zu erleben.

Weitere Infos: egon54.de

Bild: Copyright: Menschenmüll