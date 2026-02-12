Sechzig Jahre Musikleidenschaft: Die Liverpool Beats geben in Emmendingen ihr Abschiedskonzert

Nach Jahrzehnten auf der Bühne verabschieden sich die Liverpool Beats von ihrem Publikum. Am 14. Februar geben sie ab 20:30 Uhr in der Kulturmühle Mehlsack in Emmendingen ihr letztes Konzert. Mit dem Auftritt endet eine außergewöhnlich lange Bandgeschichte, die tief in der südbadischen Beat- und Rockszene verwurzelt ist.

Die Anfänge der Liverpool Beats reichen bis ins Jahr 1964 zurück. In Freiburger Kellern begannen Andy Eichin und Günter Schmidt als Teenager, sich an den großen Vorbildern der Zeit zu orientieren und die neue Beatmusik auf die Bühne zu bringen. Schnell folgten Auftritte in den Beatschuppen der Region und bald auch über Freiburg hinaus. Konzerte in Karlsruhe, Heidelberg und der Schweiz machten die Band in der Aufbruchszeit des Rock ’n’ Roll einem wachsenden Publikum bekannt. Regelmäßige Auftritte sorgten für einen treuen Fankreis, bevor die Band durch Militärdienst, berufliche Verpflichtungen und Familienleben für längere Zeit pausierte.

Mitte der 1990er-Jahre kam es zu einem Wiedersehen und der Rückkehr auf die Bühne, unter anderem mit Romolo Nieddu am Schlagzeug, der bereits in den Anfangsjahren einzelne Auftritte mit der Band gespielt hatte. Ende 1999 stieß Hans-Peter Kenz an Gitarre, Keyboard und Gesang hinzu, womit sich eine feste Besetzung etablierte. Seit 2015 gehörte zudem Schlagzeuger Rudi Sauer zur Band.

In dieser Formation prägten die Liverpool Beats über viele Jahre die Livemusikszene im südbadischen Raum. Ihr Repertoire umfasste bekannte Klassiker ebenso wie selten gespielte Stücke und zeichnete sich durch einen hohen Wiedererkennungswert aus. Besonders der ausgeprägte Satzgesang galt als Markenzeichen der Band. Musikalisch reichte das Programm von den Beatles und den Rolling Stones über Creedence Clearwater Revival bis hin zu Rocktiteln von ZZ Top, Uriah Heep, Gary Moore und Status Quo.

Der Entschluss zum Abschied fiel aus mehreren Gründen. Der Wegzug von Rudi Sauer stellte einen Einschnitt dar, hinzu kamen die wachsenden körperlichen Anforderungen langer Konzertabende für die Musiker, dessen Durchschnittsalter inzwischen auf über 75 Jahre gestiegen ist. Für das letzte Konzert reist Sauer noch einmal aus dem Norden an, um gemeinsam mit Günter Schmidt, Andy Eichin und Hans-Peter Kenz ein finales Zeichen zu setzen.

Das Abschiedskonzert in der Kulturmühle Mehlsack verspricht einen Abend voller Beat, Rock und Erinnerungen. Es ist die letzte Gelegenheit, die Liverpool Beats in ihrer gewachsenen Besetzung live zu erleben und eine Band zu verabschieden, die über Jahrzehnte hinweg ein Stück regionaler Musikgeschichte geschrieben hat.

Weitere Infos: liverpoolbeats.de

Bild Copyright: The Liverpool Beats