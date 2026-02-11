20 Jahre Freiburger Bürgerstiftung: Jubiläums-PITCH ruft zur Projektteilnahme auf

Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens lädt die Freiburger Bürgerstiftung (FBS) erneut zum „PITCH“ ein. Das Format, das sich über die Jahre von einem reinen Wettbewerb zu einem zentralen Netzwerktreffen der Freiburger Zivilgesellschaft entwickelt hat, bietet dieses Jahr eine besonders breite Palette an Auszeichnungen.

Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung erhalten 20 Projektteams die Gelegenheit, ihre Ideen in jeweils fünf Minuten vorzustellen. Die Ausschreibung richtet sich an Engagierte aller Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten. Das Themenspektrum der Projekte reicht dabei von sozialen und kulturellen bis hin zu sportlichen Initiativen.

Neben der Fachjury, die Hauptpreise im Wert von insgesamt 5.000 Euro (gestaffelt in 2.000, 1.000 und 500 Euro) vergibt, beteiligen sich auch Partnerstiftungen und Sponsoren. In diesem Jahr werden unter anderem erstmals zwei spezifische Kulturpreise ausgelobt.

Teilnahmebedingungen und Bewerbung

Interessierte Initiativen können sich ab sofort bis zum 25. Februar 2026 bewerben. Für die Teilnahme gelten folgende Rahmenbedingungen:

Inhalt: Einreichung einer kurzen Projektskizze (max. eine DIN-A4-Seite) inklusive Kosten- und Zeitplan.

Ehrenamt: Die Projekte müssen auf ehrenamtlichem Engagement basieren.

Rechtlicher Rahmen: Da Fördergelder nicht an Privatpersonen fließen können, ist die Gemeinnützigkeit der Initiative (oder die Kooperation mit einem gemeinnützigen Verein) Voraussetzung für die Ausschüttung.

Berichtspflicht: Preisträger verpflichten sich zur Abgabe eines kurzen Verwendungsberichts bis Ende 2026.

Bewerbungen sind per E-Mail an die Geschäftsstelle der Stiftung zu richten. Auch Teams, die in der Vergangenheit bereits teilgenommen haben, sind mit neuen Projektideen willkommen.

Eckdaten auf einen Blick:

Bewerbungsschluss: 25. Februar 2026

Kontakt: geschaeftsstelle@freiburger-buergerstiftung.de

Weitere Infos: freiburger-buergerstiftung.de/project/pitch/

Bild: Die Gewinner des PITCH 2025 „Zeitzeugen Nemory“ © Fatjon Humaj