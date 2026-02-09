Nordische Romantik: Im Festspielhaus Baden-Baden kommt „Romantisches Schottland“ zu Gehör (Verlosung)

Zwischen rauer Landschaft und romantischer Klangsprache spannt der Konzertabend „Romantisches Schottland“ einen weiten musikalischen Bogen. Im Festspielhaus Baden-Baden stehen am 7. März, 18 Uhr Mendelssohns Sinfonie Nr. 3, die sogenannte „Schottische“, Schumanns Violinkonzert sowie Kodálys Tänze aus „Galanta“ auf dem Programm. Der schwedische Geiger Daniel Lozakovich trifft dabei auf den finnischen Dirigenten Tarmo Peltokoski, gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Mendelssohns Werk gilt als frühes Beispiel eines nordisch geprägten romantischen Stils, der hier mit Schumanns expressiver Tonsprache und Kodálys folkloristischen Einflüssen kontrastiert wird.

Tarmo Peltokoski ist ein erstaunliches Multitalent. Im Alter von 14 Jahren nahm er sein Dirigierstudium an der Sibelius-Akademie auf und wurde zudem von Hannu Lintu, Jukka-Pekka Saraste und Esa-Pekka Salonen unterrichtet. Darüber hinaus studierte er Komposition, Arrangement und Klavier und trat als Solist bereits mit allen großen finnischen Orchestern auf. Mit nur 21 Jahren gab er auf Einladung der Deutschen Kammer­philharmonie Bremen sein umjubeltes Deutschlanddebüt als Dirigent am Pult des Orchesters im Bremer Konzerthaus Die Glocke. Im Oktober 2023 wurde Tarmo Peltokoski mit dem Opus Klassik für Aufnahmen mit der Deutschen Kammer­philharmonie Bremen ausgezeichnet.



Der junge Geiger Daniel Lozakovich erhielt bereits als 15-Jähriger einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon, nachdem er im Mai 2016 seinen internationalen Durchbruch erzielt hatte: Er sorgte weltweit für Schlagzeilen als Gewinner des internationalen Vladimir Spivakov-Violin-Wettbewerbs. Seitdem tritt Daniel Lozakovich regelmäßig mit führenden Orchestern auf, die von namhaften Dirigenten dirigiert werden, wie zum Beispiel Klaus Mäkelä, Riccardo Chailly, Esa-Pekka Salonen, Andris Nelsons, Ádám Fischer, Semyon Bychkov, Christoph Eschenbach, Nathalie Stutzmann, Andrés Orozco-Estrada.

Weitere Infos und Tickets: festspielhaus.de

Wir verlosen 3×2 Tickets für das Konzert „Romantisches Schottland“ am 07.03. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Festspielhaus“ im Betreff und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 02.03., 12 Uhr an redaktion@kulturjoker.de.

Datenschutz: Ihre Daten werden nur zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Danach werden Ihre Daten gelöscht. Durch die Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.

Bild: Johan Sandberg