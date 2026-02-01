Farbenfreude und Naturverbundenheit: Gudrun Sjödén setzt seit über 50 Jahren auf nachhaltige Mode mit stylischen Akzenten (Advertorial)

Seit über 50 Jahren steht der Name Gudrun Sjödén für eine Modewelt, die sich konsequent gegen kurzlebige Trends und für eine lebensbejahende, nachhaltige Ästhetik entscheidet. Die schwedische Designerin hat ein internationales Unternehmen geschaffen, dessen Philosophie untrennbar mit ihrer Biografie und dem Fokus auf textilem Handwerk verbunden ist.

Gudrun Sjödén wuchs auf einem Bauernhof auf und begann mit 17 Jahren ihr Studium an der Stockholmer Kunsthochschule Konstfack. Nach Stationen im klassischen Schneiderhandwerk gründete sie 1974 ihr eigenes Label. Heute wird das Unternehmen mit fast 400 Beschäftigten in deutlicher Mehrheit von Frauen geführt – dies gilt sowohl für den Vorstand als auch für den Aufsichtsrat in Schweden.

Nachhaltigkeit durch Reduzierung

Sjödéns Entwürfe sind für Frauen jeden Alters gedacht und zeichnen sich durch legere Schnitte und farbstarke Muster aus. Im Zentrum steht zeitloses Design aus Bio-Baumwolle, Leinen und Bio-Wolle sowie Umweltschutz durch Langlebigkeit. Strapazierfähige Kleidung, die über Jahre getragen wird, schont Ressourcen am effektivsten. Zudem nutzt das Unternehmen verstärkt Recycling-Stoffe aus Produktionsresten.



Fokus auf Naturfarben

Die aktuelle Frühlingskollektion 2026 setzt neue Akzente durch das Programm „Natural Dyes“. Diese Kleinstgruppe von Handwerksprodukten wird mit traditionellen Holzblöcken bedruckt und ausschließlich mit Pigmenten aus der Natur gefärbt. Neben diesen Unikaten bilden modulare Basics aus Bio- und Recycling-Baumwolle das Herzstück, ergänzt durch fröhliche Accessoires und Heimtextilien.

Farbenfrohe Akzente im Freiburger Konzeptladen Alle Fotos: Gudrun Sjödén

Lokale Präsenz und Kreislaufwirtschaft in Freiburg

Auch in Freiburg ist das schwedische Design präsent. Der Konzeptladen nahe dem Rathausplatz bietet auf zwei Etagen Raum für Mode und Wohnaccessoires. Das engagierte Verkaufsteam nimmt sich viel Zeit für die individuelle Beratung seiner Kundinnen. Auch Veranstaltungen finden hier regelmäßig statt und es gibt immer wieder besondere Angebote. Ein Highlight ist die „KleiderTauschHütte“, die das Konzept der Kreislaufwirtschaft praktisch umsetzt: Kundinnen können gebrauchte Gudrun-Stücke tauschen oder gegen Gutscheine abgeben.

Am 28. Februar lädt das Team zur Feier der neuen Zwischenkollektion „Frühling-Extra“ ein. Weitere Infos: www.gudrunsjoden.com/de

