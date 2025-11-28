Festliches Weihnachtsdorf: Der Birklehof lädt zum 51. Weihnachtsmarkt nach Hinterzarten ein

Traditionell verwandelt sich der Birklehof in Hinterzarten am ersten Adventssonntag in ein festliches Weihnachtsdorf. Bei freiem Eintritt lädt die Schulgemeinschaft des privaten Gymnasiums und Internats am 30. November, 11-17 Uhr zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Zwischen den festlich geschmückten Häusern regen zahlreiche Stände, kreative Schülerprojekte und liebevoll gestaltete Aktionen zum Flanieren, Staunen und Genießen an. Besuchende dürfen sich an diesem Adventssonntag auf ein stimmungsvolles Programm, kulinarische Genüsse, Handwerkskunst und viele Mitmachaktionen freuen! Traditionell gehen die Erlöse der Verkaufs- und Essensstände an ein soziales Projekt.

Das Programm richtet sich an die ganze Familie und bietet für Groß und Klein Musik, Handwerk, Theater und kulinarische Genüsse. Seit mehr als 50 Jahren kommen die Erlöse des Weihnachtsmarkts sozialen Projekten zugute. Aktuell sichtet die Schüler-Arbeitsgemeinschaft Global Citizenship weltweite Projekte und wird bei Eröffnung des Weihnachtsmarkts das diesjährige Projekt vorstellen, an das die Erlöse gespendet werden.

Weitere Infos: www.birklehof.de

Bild: Stimmungsvoll wird es auch in diesem Jahr auf dem Weihnachtsmarkt der Schule in Hinterzarten Copyright: Birklehof e.V.