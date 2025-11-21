Deutschlandweiter Aktionstag der Musikhochschulen gegen Machtmissbrauch am 27. November

Am 27. November setzen deutschlandweit alle 24 staatlichen Musikhochschulen mit dem Aktionstag „Kunst. Macht. Menschlichkeit.“ gemeinsam ein Zeichen gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch. An der Hochschule für Musik Freiburg wird an diesem Tag die neue Studie „Resilienz und Empowerment bei Musikstudierenden“ vorgestellt, es gibt Workshops, eine Podiumsdiskussion zu Macht, Hierarchien und Abhängigkeiten im Musikbusiness sowie eine begleitende Fotoausstellung.

Vorausgegangen war dem Aktionstag eine „Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen“ (RKM) im Mai 2024: Darin wurde einstimmig ein Positionspapier zum Umgang mit Machtmissbrauch an den deutschen Musikhochschulen beschlossen und daran anknüpfende Handlungsempfehlungen entwickelt. Mit dem Aktionstag setzt die RKM ein öffentlich sichtbares Zeichen für eine Beschäftigung mit Machtverhältnissen, für Prävention und strukturelle Weiterentwicklung – intern wie extern.

Aktionstag an der Hochschule für Musik Freiburg

An der Hochschule für Musik Freiburg wird an dem Aktionstag ein Workshop für Studierende und Lehrende zum Thema „Schutz und Hilfe an Musikhochschulen“ stattfinden. Die Vertrauensanwältin der Hochschule, Michaela Spandau, beantwortet Fragen zu rechtlichen Aspekten im Kontext von Abhängigkeitsverhältnissen im Hochschulbereich. Im Anschluss daran folgt die Podiumsdiskussion „Macht. Hierarchien. Abhängigkeiten. Strukturelle Herausforderungen in Musikbusiness und Ausbildung“. Dabei diskutieren unter anderem vom Theater Freiburg Generalmusikdirektor André de Ridder und Intendant Felix Rothenhäusler, die Sängerin Elisabeth Birgmeier, Klarinettist Prof. Kilian Herold, die Master-Studentin Clarissa Merz sowie Prof. Dr. Ludwig Holtmeier, Rektor der Hochschule für Musik Freiburg.

Freiburger Studie „Resilienz und Empowerment bei Musikstudierenden“ (Remus)

Nachmittags wird die Remus-Studie („Resilienz und Empowerment bei Musikstudierenden“) des „Freiburger Instituts für Musikermedizin“ (FIM), der Hochschule für Musik Freiburg und der Medizinischen Fakultät der Universität Freiburg vorgestellt. Die Hochschule für Musik Freiburg initiiert zusammen mit der „Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim“ eine wissenschaftliche Studie zu Resilienz und Empowerment bei Musikstudierenden. Ab Frühjahr 2026 sollen Studierende dieser sowie weiterer Musikhochschulen (Basel, Bern, Karlsruhe, Luzern, Straßburg, Stuttgart) hinsichtlich ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) befragt werden. Ziel ist es, evidenzbasierte Handlungsempfehlungen für Prävention, Unterstützung, Empowerment-Strategien und Vorschläge für Strukturmaßnahmen an Musikhochschulen zu entwickeln.

Workshops und Fotoausstellung im Foyer

Den Abschluss des Aktionstags bildet ein Workshop für Studierende und Lehrende zum Thema „Grenzen setzen mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation“. Zudem gibt es im Foyer der Hochschule eine Fotoausstellung der Gesangs-Studentin Elza Loginova („Heimat auf Zeit: Gemeinsam studieren an der Hochschule für Musik Freiburg“) sowie eine Posterpräsentation zum Thema „Schutz und Hilfe an der Hochschule für Musik Freiburg“, das auf die bestehenden Strukturen und Verfahrenswege an der Hochschule hinweist.

Weitere Infos: https://www.mh-freiburg.de/hochschule/allgemeines/aktuelles/details/kunst-macht-menschlichkeit.

Der Aktionstag an der Hochschule für Musik Freiburg

9:30 bis 11 Uhr: Workshop für Studierende und Lehrende, Senatssaal: Schutz und Hilfe an Musikhochschulen

Die Vertrauensanwältin der Hochschule für Musik Freiburg, Rechtsanwältin Michaela Spandau, stellt sich vor und beantwortet Fragen zu rechtlichen Aspekten im Kontext von Abhängigkeitsverhältnissen im Hochschulbereich.

11 bis 12:30 Uhr, Kammermusiksaal: Podiumsdiskussion: Macht. Hierarchien. Abhängigkeiten. Strukturelle Herausforderungen in Musikbusiness und Ausbildung

Es diskutieren:

• Elisabeth Birgmeier, Sopranistin im Ensemble des Theaters Plauen-Zwickau, im Vorstand des Berufsverbands „Intimitätskoordination und Kampfchoreografie“

• Prof. Kilian Herold, Gast-Solo-Klarinettist bei den Berliner Philharmonikern und Professor für Klarinette an der Hochschule für Musik Freiburg

• Prof. Dr. Ludwig Holtmeier, Pianist, Musiktheoretiker und Rektor der Hochschule für Musik Freiburg

• Clarissa Merz, Masterstudentin im Fach Gehörbildung, Mitglied der Senatskommission Gleichstellung

• André de Ridder, Dirigent, Generalmusikdirektor am Theater Freiburg

• Felix Rothenhäusler, Theaterregisseur und Intendant am Theater Freiburg

• Michaela Spandau, Rechtsanwältin, Vertrauensanwältin der Musikhochschulen in Baden-Württemberg

Moderation: Angela Heidler, Pfarrerin, Evangelische Stadtdekanin Freiburg und Hochschulrätin der Hochschule für Musik Freiburg

14 Uhr, Kammermusiksaal: Vortrag und Diskussion: „Resilienz und Empowerment bei Musikstudierenden“ – die Remus-Studie

Projektleitungsgruppe des „Freiburger Instituts für Musikermedizin“ (FIM), Hochschule für Musik Freiburg und Medizinische Fakultät Universität Freiburg

Die Hochschule für Musik Freiburg initiiert zusammen mit der „Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim“ eine wissenschaftliche Studie zur Resilienz und zum Empowerment bei Musikstudierenden. Es sollen ab Frühjahr 2026 die Studierenden der Musikhochschulen Freiburg und Mannheim sowie von weiteren sechs Musikhochschulen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz (Basel, Bern, Karlsruhe, Luzern, Straßburg, Stuttgart) hinsichtlich ihrer psychischen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) befragt werden. Obwohl bereits zahlreiche Studien zu Resilienz von Studierenden an anderen Hochschularten (Universitäten, Fachhochschulen und andere) vorliegen, existieren bislang kaum empirisch fundierte Daten zu Resilienzmechanismen, Schutzfaktoren und Bewältigungsformen, aber auch zu den spezifischen Herausforderungen für die Zielgruppe der Musikstudierenden. Die vorliegende Resilienz/Empowerment-Studie versucht, diese Lücke zu schließen – mit dem Ziel, evidenzbasierte Handlungsempfehlungen für Prävention, Unterstützung, Empowerment-Strategien und Vorschläge für Strukturmaßnahmen an Musikhochschulen zu entwickeln.

Referentinnen und Referenten (FIM): Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn, Prof. Dr. Anna Immerz, Dr. Nico Hutter, PD Dr. Manfred Nusseck

15 bis 17 Uhr, Senatssaal: Workshop für Studierende und Lehrende: Grenzen setzen mit Hilfe der Gewaltfreien Kommunikation

Referentin: Jona Burgstaller

Begleitende Fotoausstellung im Foyer Kammermusiksaal

„Heimat auf Zeit: Gemeinsam studieren an der Hochschule für Musik Freiburg“

Elza Loginova

Posterpräsentation im Foyer Kammermusiksaal

Schutz und Hilfe an der Hochschule für Musik Freiburg

Transparente Beschwerde- und Verfahrenswege an der Hochschule für Musik Freiburg, Positionierung gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch

Foto: cottonbro studios/pexels