Das St. Josefskrankenhaus lädt ein: Spendengala der Artemed Stiftung live erleben

Das St. Josefskrankenhaus Freiburg lädt am 12. November zur Liveübertragung der Spendengala der Artemed Stiftung ein. Ab 18:30 Uhr können Besucherinnen und Besucher im Casino des Krankenhauses bei Glühwein und einem kleinen Imbiss Einblicke in die Arbeit der Stiftung gewinnen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Während der Gala berichten Expertinnen und Experten über die aktuellen Projekte der Artemed Stiftung. Der Masterplan für das neue St. Walburg’s Hospital in Tansania wird vorgestellt, Einblicke in die Arbeit mit Straßenkindern in La Paz (Bolivien) verdeutlichen, wie Medizin auf Menschlichkeit trifft, und schwimmende Kliniken im Irrawaddy Delta veranschaulichen, wie dringend benötigte Versorgung in Myanmar, einem Land im Ausnahmezustand, gelingt.

Ein musikalisches Highlight des Abends ist der Auftritt des Klaviervirtuosen Charlie Glass. Mit außergewöhnlicher Virtuosität und Feingefühl bewegt er sich zwischen Klassik, Pop und Musical und schafft Klangerlebnisse, die tief unter die Haut gehen. Seine Musik berührt Herz und Seele zugleich und setzt einen besonderen Akzent während der Spendengala.

Die Artemed Stiftung übernimmt Verantwortung weit über die regionale Versorgung hinaus. Sie bringt medizinische Hilfe an Orte, die bisher keinen Zugang zu einer umfassenden Gesundheitsversorgung hatten, und legt Wert auf nachhaltige, langfristige Projekte, die Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Spenderinnen und Spender erhalten eine steuerlich abzugsfähige Spendenbescheinigung.

Weitere Infos: www.artemedstiftung.de

Bild: Kinder in Bolivien profitieren von den Spenden © Artemed Klinken Freiburg