Ein Blick, der Hoffnung schenkt: Die Ausstellung „Zukunftsbilder 2045“ im EWS-Store lädt zu einer Zeitreise in die Zukunft ein

Es ist keine Blick in die finstere Zukunft eines unbewohnbaren Planeten mit Überschwemmungen, Ressourcenkriegen und totem Boden, den die Ausstellung „Zukunftsbilder 2045“ im Freiburger EWS-Store zeichnet. Vielmehr können Besuchende hier vom 6. Oktober bis 28. November in eine Welt blicken, wie sie sein könnte, wenn wir uns endlich um sie kümmern würden. Eine Zukunft die grün, lebensfroh, fruchtbar und fortschrittlich ist.

Krisen, Kriege, Katastrophen – unsere Welt ist voller negativer Nachrichten. In der Debatte, was dem Klimawandel entgegenzusetzen ist, wird vor allem über technische Maßnahmen, Kosten und Emissionseinsparungen geredet. Immer geht es um das Schlimme, das zu verhindern ist, die Bequemlichkeiten, auf die zu verzichten sei, die düstere Aussicht, die am Horizont droht. Viele fühlen sich entmutigt, gelähmt, ohnmächtig und verzweifelt – besonders in der jungen Generation.

Die Initiator:innen des Projekts „Zukunftsbilder“ glauben dagegen, dass Veränderung aufgrund von Angst, Hiobsbotschaften und Hoffnungslosigkeit nicht gelingen kann. Auf ihrer Website schreibt Reinventing Society – ein gemeinnütziger und unabhängiger Transformationshub, der 2020 gegründet wurde – dazu: „Unsere Mission ist es, Menschen in eine regenerative und lebendige Gesellschaft zu begleiten. Dazu entwickeln wir positive Zukunftsvisionen, begleiten Veränderungsprozesse und vermitteln Zukunftskompetenzen.“

Die Ausstellung im EWS-Store basiert auf dem gleichnamigen Buch, welches in Bild und Text die Vision einer erstrebenswerten Zukunft in ungefähr 20 Jahren entwickelt – wenn wir gemeinsam und konsequent unsere Wirtschaft und Gesellschaft umbauen. Dabei sind die Visionen nicht als perfekte Blaupause zu verstehen, sondern als offener Vorschlag, der zum Austausch über Zukunft einladen möchte. Die Realisierung dieses Buches haben die EWS mit ihrem Förderprogramm finanziell unterstützt.

Als Teil der Ausstellung wird zudem eine Videoinstallation des Künstlers Jan Kamensky zu sehen sein. Der Hamburger kreiert utopische Videoclips begrünter Städte als Teil seines Projekts „Visual Utopias“. So kann im EWS-Store in eine zukünftige Welt eingetaucht werden, die eben doch Hoffnung in sich trägt und dazu einlädt, gemeinsam zu handeln.

„Zukunftsbilder 2045. EWS-Store, Bismarckallee 10, Freiburg. Mo 10-14 Uhr, Di-Fr 10-17 Uhr. Eintritt frei. Kostenloses Erlebnisprogramm für Grundschulen (Interesse: store-freiburg@ews-schoenau.de). Bis 28.11.25

Bild: Basel 2045 © Reinventing Society & loomn & VCS