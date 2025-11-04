Die Seele des Blues: Das Freiburg Blues Festival begeistert mit nationalen und internationalen Größen

Das 12. Freiburg Blues Festival bringt vom 7. bis 13. November ein vielseitiges Programm nach Freiburg und versammelt nationale wie internationale Größen der Szene. Den Auftakt macht am 7. November, 20 Uhr in der Markthalle Freiburg das Quartett Zydeco Playboys mit einem energiegeladenen Mix aus Louisiana-Sounds, Tex-Mex und Blues bei freiem Eintritt. Am 8. November, 19 Uhr wird die Wodan Halle zur Bühne für die German Blues Challenge 2025 mit vier Bands aus dem gesamten Bundesgebiet, mit dabei auch die Lokalmatadoren von TipiTina. Eröffnet wird der Abend durch Dede Priest & Johnny Clark’s Outlaws, deren energiegeladene Mischung aus Blues, Rock und Gospel das Publikum einstimmt. Am 11. November, 19:30 Uhr folgt ein Doppelkonzert in der Wodan Halle mit der jungen Soul- und Bluesstimme Destini Rawls sowie dem US-Gitarristen Kirk Fletcher. Am 13. November, 19:30 Uhr schließt das Festival mit der European Blues Night. Mit The See See Riders und Wild Flame stehen zwei Finalisten der European Blues Challenge 2025 auf der Bühne der Wodan Halle. Beide Bands verbinden traditionelles Blues-Feeling mit eigenen Handschriften und aktueller Relevanz.



Weitere Infos und Tickets: freiburg­-blues-festival.de

Bild: © Kirk Fletcher