Die Geschichte zweier Ikonen: Das deutsch-französische Kulturzentrum Art‘Rhena bringt Édith Piaf und Marlene Dietrich auf die Bühne (Verlosung)

Erneut steht das Theater BAden ALsace am 15. November, 20 Uhr auf der Bühne des deutsch-französischen Kulturzentrums Art‘Rhena. Diesmal präsentiert das Ensemble das musikalische Kammerstück „Marlene Piaf“ von Edzard Schoppmann auf Deutsch und Französisch. Zwei Schauspielerinnen spielen, singen und erzählen musikalisch begleitet den Weg zum Erfolg zweier Ikonen und enger Freundinnen. Immer verfolgt und beobachtet, besaßen Édith Piaf und Marlene Dietrich einen eisernen Willen. Doch auf dem Gipfel des Ruhms angekommen, entsteht ein Zwiespalt zwischen dem Drang, alles zu geben und der Gefahr, sich selbst zu verlieren. Ein mitreißender Abend!

Den Briefwechsel des Widerstandspaares Freya und Helmut James von Moltke greift die szenische Lesung „In der Mitte des Netzes“ des Stuttgarter Studiotheaters am 29. November, 20 Uhr auf – sie ist der künstlerische Abschluss des Erinnerungsjahrs 2025, organisiert durch den Gemeindeverband Alsace Rhin Brisach. Über 80 Jahre nach dem fehlgeschlagenen Attentatsversuch durch die Gruppe um Claus Graf von Stauffenberg bietet der Abend Einblick in das Denken und Handeln der Widerstandskämpfer:innen.



Tickets: artrhena.eu

Wir verlosen 5×2 Tickets für „Marlene Piaf“ am 15.11., 20 Uhr. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Marlene Piaf“ im Betreff und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 11.11., 12 Uhr an redaktion@kulturjoker.de.

Bild: „Marlene Piaf“ am 15.11. © K. Schultze