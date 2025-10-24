Blühende Vielfalt für die Zukunft: Der Pflanzwettbewerb „Deutschland summt!“ verleiht 50 Auszeichnungen an Biodiversitäts-Projekte

Gut 140 Gäste versammelten sich in den „Gärten der Welt“ in Berlin um die Gewinner des „Deutschland summt!“-Pflanzwettbewerbs zu feiern. Die Stiftung für Mensch und Umwelt ehrte Einzelpersonen und Gruppen, die sich mit großem Engagement für die Biodiversität eingesetzt haben. In 345 Beiträgen bundesweit entstanden mehr als 18 Hektar naturnahes Grün. Dabei standen nicht nur Pflanzaktionen im Vordergrund, sondern auch die kreative Begleitung der Projekte durch Social-Media-Posts, Gartenführungen und informative Aktionen vor Ort.

Gerade in Zeiten, in denen die Bestände vieler Insekten und Vögel dramatisch zurückgehen, schaffen solche Projekte sichtbare Gegenimpulse. Sie machen erfahrbar, dass Natur nicht abstrakt ist, sondern direkt vor der eigenen Haustür beginnt. Naturnahe Gärten und begrünte Flächen sind mehr als nur kleine Oasen, sie sind wichtige Lebensräume für Bestäuber, Nistplätze für Tiere und ein Beitrag zur ökologischen Balance im urbanen Raum.

Die fleißigsten Teilnehmer kamen aus Schul- und Jugendclubgärten, gefolgt von Privatgärten und Kitas. Eine Kräuterkids-Aktion unterstützte die Jüngsten mit 100 kostenfreien Kräuterpaketen, um frühes Interesse an Natur und Gartenarbeit zu wecken. Wenn Kinder und Jugendliche früh an die Themen Artenvielfalt und nachhaltige Lebensweise herangeführt werden, entwickeln sie nicht nur Wissen, sondern auch ein Bewusstsein, das prägt. Der Wettbewerb schafft Lernorte, die jenseits von Klassenzimmern erfahrbar machen, wie sich Natur durch eigenes Handeln verändert. Pflanzen, beobachten und Verantwortung übernehmen, vermittelt, dass Umweltschutz keine abstrakte Aufgabe bleibt, sondern Teil des alltäglichen Lebens sein kann. Damit tragen die Projekte nicht nur zum Schutz der Biodiversität bei, sondern fördern auch eine Haltung, die in die Zukunft wirkt und kommende Generationen für ökologisches Denken die Augen öffnet.

Der „Deutschland summt!“-Wettbewerb sensibilisiert Menschen für den Wert naturnaher Lebensräume, in denen Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten wichtige Rollen spielen. Durch das Engagement der Bürger entstehen Orte, an denen biologische Vielfalt sichtbar wird und Menschen erleben können, wie stark ihr eigenes Handeln Einfluss auf die Natur hat. Die Stiftung für Mensch und Umwelt unterstützt seit 2010 solche Projekte und gestaltet mit ihren zertifizierten Naturgärten urbane Freiräume, die Biodiversität fördern und Wissen über nachhaltige Gartenarbeit vermitteln. So zeigt sich einmal mehr, dass kleine Schritte vieler Menschen Großes bewirken können. Jeder gepflanzte Strauch, jede blühende Ecke und jedes Insektenhotel tragen dazu bei, die Natur im Alltag neu erlebbar zu machen. Der Wettbewerb „Deutschland summt!“ verdeutlicht, dass gelebtes Engagement nicht nur Artenvielfalt erhält, sondern auch Gemeinschaft stiftet und ein Stück Zukunft gestaltet.

Weiter Infos: deutschland-summt.de

Bild: Über einen 2. Platz in der Kategorie „Kita-Gärten“ freuen sich die „Natur- und Bienenforscher“ aus Coesfeld. © Rasele-Photography