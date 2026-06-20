Musikalischer Sommerzauber: Das Open Air im Park 2026 in Bad Krozingen

Der idyllische Kurpark von Bad Krozingen verwandelt sich im Sommer wieder in eine erstklassige Freiluft-Bühne. Vom 17. Juli bis einschließlich 1. August lädt der Veranstalter, die Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen, zum beliebten „Open Air im Park“ ein. Die Besuchenden erwartet ein abwechslungsreiches Musik- und Unterhaltungsprogramm, das hochkarätige Künstler:innen aus verschiedensten Genres – von Schlager über Rock bis hin zur Klassik – vereint.

Romantischer Auftakt und Lichterglanz

Den feierlichen Auftakt des Festivals bildet das traditionelle Lichterfest, das in diesem Jahr erstmals über drei Tage, von Freitag, den 17. Juli bis Sonntag, den 19. Juli, gefeiert wird. Während an allen drei Tagen moderne Foodtrucks für kulinarische Vielfalt sorgen und ein Autoscooter mit LED-Beleuchtung Fahrspaß garantiert, stehen Musik und Tanz im Mittelpunkt des Geschehens.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am 18. Juli: Bei Einbruch der Dunkelheit verwandeln unzählige Kerzen, Lampions und Bambuslaternen den Kurpark in ein romantisches Lichtermeer. Der 19. Juli steht schließlich ganz im Zeichen der Familien und bietet den ganzen Tag über ein buntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.

Schlager-Gala und Rock-Legenden

In der darauffolgenden Woche wird es emotional und energiegeladen. Am 23. Juli um 20 Uhr, lädt die Schlager-Gala zu einem Abend voller Herzgefühl ein. Als Starbesetzung ist Kerstin Ott mit dabei, die mit ihrer authentischen Art und Songs wie aus ihrem aktuellen Album „Für immer für dich“ die Balance zwischen Tiefgang und tanzbaren Beats findet. Begleitet wird sie von der Sängerin Liane, bekannt als „Schlagerstern“ mit Power-Stimme, sowie dem charmanten Reiner Kirsten, der seit Jahren eine feste Größe im volkstümlichen Schlager ist und unter anderem Hits wie „Träumer wie Du“ im Gepäck hat. Nur einen Tag später, am 24. Juli ab 20 Uhr, weht ein Hauch von Musikgeschichte durch den Kurpark. Mit „The Sweet & The Lords“ teilen sich zwei absolute Giganten die Bühne. Den Abend eröffnen The Lords, die als dienstälteste Band der Welt den authentischen Beat-Sound der 60er Jahre aufleben lassen. Im Anschluss übernehmen The Sweet das Zepter und zünden ein Glam-Rock-Feuerwerk. Fans dürfen sich auf zeitlose Welthits wie „Ballroom Blitz“ oder „Fox On The Run“ freuen, die live für geballte Rock-Power sorgen.

Die Stars der Schlagergala: Kerstin Ott, Reiner Kirsten und Liane © Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen

Klassik-Highlights und bayerischer Rock-Abschluss

Am 30. Juli, 20 Uhr, wechselt das Genre hin zur Klassik. Das weltweit renommierte Freiburger Barockorchester gastiert im Kurpark und widmet den Abend den Werken von Georg Friedrich Händel. Unter der musikalischen Leitung von Péter Barczi präsentiert das Ensemble bekannte Stücke wie die „Wassermusik“ (Suiten Nr. 1, 2 und 3) sowie verschiedene Concerti und Triosonaten. Als Solisten treten Daniela Lieb an der Flöte, Ann-Kathrin Brüggemann an der Oboe und Stefan Mühleisen am Violoncello auf. Den krönenden Abschluss des Open Airs übernimmt am 1. August, 20 Uhr, die Spider Murphy Gang. Die Münchner Kult-Band beweist seit den 80er Jahren, dass ihr Rock’n’Roll in bayerischer Mundart absolut zeitlos ist. Mit ihren legendären Chart-Stürmern wie „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ werden sie den Kurpark ein letztes Mal zum Kochen bringen.

Wer dieses vielfältige Festival-Erlebnis nicht verpassen möchte, erhält Eintrittskarten und Informationen bei der Tourist-Information Bad Krozingen oder online über die offizielle Website des Open Air im Park: www.open-air-im-park.de

Foto: Romantische Stimmung beim Lichterfest © Kur und Bäder GmbH Bad Krozingen