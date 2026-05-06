Begegnung und Widerstand: Das Performing Democracy Festival findet vom 6. bis 13. Mai in Freiburg statt

Vom 6. bis zum 13. Mai wird Freiburg zum Zentrum einer Auseinandersetzung mit den Grundfesten unserer Gesellschaft. Das Festival „Performance Democracy“ präsentiert Tanz, Theater und Musik als Räume der Einmischung und visionäre Gegenwelten. In einer Zeit, in der die Demokratie weltweit unter Druck steht, setzt das Programm ein starkes Zeichen für Menschlichkeit, Poesie und die Kraft der Verbindung.

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Internationale Gastspiele und tänzerische Forschung

Den Festivalauftakt gestaltet die Choreografin Claire Cunningham mit „Songs of the Wayfarer“ am 6. Mai (20 Uhr) und 7. Mai (19:30) im E-Werk. Aus einer Crip-Perspektive lädt sie zu einer humorvollen Wanderung mit Krücken und Gesang ein, die neue Sichtweisen auf das Leben eröffnet. Ebenfalls im E-Werk spürt Soa Ratsifandrihana am 12. und 13. Mai (jeweils 20 Uhr) in „Fampitaha, fampita, fampitàna“ den Erzählungen der Diaspora nach und verwebt persönliche Erlebnisse zu einer vielschichtigen Tanzreise zwischen Madagaskar und Europa. Am 12. Mai (19:30 Uhr) zeigt das Theater Freiburg im Großen Haus das intensive Stück „All‘arme“ von Panzetti/Ticconi, das die Spannung zwischen individuellem Handeln und kollektiver Kraft erforscht.

„Fampitaha, fampita, fampitàna“ am 12./13. Mai im E-Werk © Harilay Rabenjamina

Aktivismus und Diskurs

„Backyard (A Field to Search) – The Lecture“ am 8. ind 9. Mai (20 Uhr) im Kleinen Haus

des Thester Freiburg widmet sich dem gewaltsamen Verschwindenlassen von Menschen in Mexiko und ist ein Plädoyer für gemeinschaftliches Handeln. Ein besonderes Format bietet „Die Bewegung“ von Julian Warner. Nach öffentlichen Trainings – u. a. am 7. Mai im E-Werk findet das Projekt seinen Höhepunkt am 10. Mai (14 Uhr) in einem Sport-Kunst-Spektakel im Stadion des FT-Sportparks. Dabei fordern lokale Sportvereine und Kulturinstitutionen gemeinsam gesellschaftliche Strukturen heraus.

„Der Bleiche Baron“ für alle ab 8 Jahren vom 9.-11. Mai im Theater im Marienbad © Phile Deprez

Rahmenprogramm und Abschluss

Für Besucher:innen ab 8 Jahren bietet das Theater im Marienbad vom 9. bis 11. Mai das musikalische Märchen „Der Bleiche Baron“ über Freiheit und Poesie an. Das dichte Rahmenprogramm umfasst zudem Filmvorführungen im Kommunalen Kino, ein Doppelkopf-Turnier (7. Mai, FABRIK Café) und die Ausstellung „Gemeinsam für Freiburg“ im E-Werk Foyer. Das Festival endet am 13. Mai ab 21:30 Uhr mit einer feierlichen Abschlussparty und der Performance „Still together“ im E-Werk. „Performing Democracy“ lädt Interessierte ein, die Kunst als verbindendes Element zu feiern und aktiv teilzuhaben.

Weitere Infos und Tickets: www.performimg-democracy.de

Bild: „All‘arme“ spielt am 12. Mai im Theater Freiburg © Nina Durdevic