Das Theater hat mich gewählt: Drei Fragen an … Brandy Butler, Schauspielerin am Theater Freiburg

Brandy Butler ist seit dieser Spielzeit Mitglied des Schauspielensembles am Theater Freiburg. Die Musikerin, Performancekünstlerin, Pädagogin und Aktivistin mit Schwerpunkt Kunst & Gemeinschaft studierte Jazz an der University of the Arts Philadelphia, machte einen Master in Gesangspädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste und erweiterte 2015 ihre künstlerische Praxis als Contemporary Arts Performer. Theaterarbeiten führten sie an das Schauspielhaus Zürich und die Münchner Kammerspiele, 2019–2022 war sie Ensemblemitglied am Theater Neumarkt in Zürich. Brandy Butler ist zudem Mitgründerin des feministischen Think-Tank-Kollektivs Mino, Vorstand von Helvetia Rockt und aktiv als Organisationsmitglied des afrikanischen feministischen Diasporakollektivs Bla*sh. Im Theater Freiburg realisierte sie in dieser Spielzeit das Stück MONSTRĀRE, welches sie gemeinsam mit Kenza Nessaf und Jugendlichen entwickelte und das bis Juni im Kleinen Haus zu sehen sein wird. Elisabeth Jockers befragte Brandy Butler.



Kultur Joker: Welchen Ratschlag würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben, das gerade seine Arbeit im Theater begonnen hat?

Brandy Butler: Mein jüngeres Ich hat sich nicht bewusst für das Theater entschieden. Ich sage manchmal gern, dass das Theater mich gewählt hat, doch ganz stimmt das nicht, denn ich habe schon als Kind viel Theater gemacht. Damals ging ich jedoch davon aus, dass es für mich schwierig sein würde, diesen Weg weiterzugehen. In jener Zeit gab es nur wenige Rollen für People of Color. Meistens waren es Stücke wie West Side Story oder The Wiz, oder einzelne Werke aus dem schwarzen Kanon wie Fences von August Wilson. Deshalb entschied ich mich zunächst für die Musik, die ich ebenso liebe. Wenn ich heute zurückgehen und mir selbst einen Rat geben könnte, würde ich sagen: Hab keine Angst. Triff all die Entscheidungen, die du wirklich treffen möchtest. Probier alles aus und noch mehr. Und richte deine Laufbahn nicht nach der vermeintlichen Sicherheit eines Lehramtsstudiums aus, sondern nach den Fähigkeiten, die du entwickeln möchtest, um eine möglichst vielseitige und vollständige Performerin zu werden.

Kultur Joker: Wenn Sie nicht im Theater wären, in welchem Beruf würden wir Sie heute finden? Und warum?

Brandy Butler:Ich habe in meinem Leben schon viele verschiedene Jobs gehabt. Trotzdem denke ich manchmal, dass ich, falls ich irgendwann einmal müde vom Theater werden sollte, weiterhin in einem Bereich arbeiten würde, der ebenfalls etwas mit Performance zu tun hat, nur in einem ganz anderen Feld. Mich würde zum Beispiel Werbung sehr interessieren, besonders die Entwicklung von Kampagnen in einer Agentur. Auch dort geht es im Grunde um eine Form von Inszenierung: darum, eine Idee oder ein Produkt überzeugend zu präsentieren. Ich glaube, dass mir diese Art der performativen Kommunikation liegen würde und dass ich ziemlich gut darin wäre, eine Geschichte zu entwickeln, die Menschen für etwas begeistert.

Kultur Joker: Welchen Song legen Sie auf, wenn Sie sich sofort besser fühlen wollen, und warum?

Brandy Butler: Ich bin definitiv ein Playlist-Mensch. Ich habe Playlists zum Weinen, Playlists zum Tanzen und Playlists für Momente der Freude. Musik spielt eine unglaublich wichtige Rolle in meinem Leben, und ich nutze sie ganz bewusst, um meine Stimmungen zu beeinflussen und zu begleiten. Wenn ich mich also schlecht fühle und einen Song brauche, der mich wieder zu mir selbst zurückbringt, würde ich „Homebody” von Nai Palm (Hiatus Kaiyote) wählen. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, erinnert es mich daran, wieder bei mir selbst anzukommen, mich zu erden und mich in mir selbst zu verankern.

Kultur Joker: Vielen Dank für das Gespräch!

Weitere Infos und Tickets für das „MONSTRÄRE“: theater.freiburg.de/de_DE/programm/monstrare.1378679

Bild: Brandy Butler Copyright: Theater Freiburg