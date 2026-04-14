„Jede Frau ist einzigartig!“: Seit 45 Jahren führt Maureen Winterhager den Laden ETCETERA

Die Erfolgsgeschichte von ETCETERA begann im Jahr 1981, als die gebürtige Australierin Maureen Winterhager gemeinsam mit einer Freundin einen kleinen Antiquitätenladen in der Wiehre eröffnete. Die ersten Schätze wurden damals noch stilecht mit einem alten R4 in die Scheffelstraße transportiert. Über Stationen in der Loretto-Straße und der Dietler-Passage entwickelte sich das Geschäft unter der Führung von Maureen Winterhager weiter. Mit jedem Standort wuchs nicht nur die Erfahrung, sondern auch das Sortiment, das sich immer mehr von den klassischen Antiquitäten hin zu hochwertigen Designer Modeschmuck & Accessoires wandelte. Heute präsentiert sich ETCETERA in der Fischerau 12, im Herzen der Freiburger Altstadt. „Hier ist mein sechstes Geschäft und mein schönstes!“, berichtet Winterhager im Gespräch.

Schmuckstück der italienischen Designerin Elsa Schiaparelli © ETCETERA



ETCETERA steht für stilechte Hutmode in Freiburg. Ob kunstvolle Fascinator, elegante Kammgestecke oder extravagante Designerhüte – die Auswahl ist so vielfältig wie namhaft. Passend zu Maureen Winterhagers Motto: Entdecke die Diva in dir! Ergänzt wird das Angebot durch glitzernde Strassohrringe, edle Perlenkolliers und seltene Bakelitarmbänder. Dabei finden sich Kollektionen internationaler Schmuckdesigner wie Janete Zamboni, Angela Caputi oder Tzuri Gueta ebenso im Sortiment wie zeitlose Klassiker von Chanel, Trifari oder Eisenberg. „Mein Sortiment ist extravagant und die Hüte begehrt. Jetzt steht der Frühling vor der Tür, das heißt: keine Hochzeit ohne Fascinator!“

Stilechte Hutmode © ETCETERA

Maureen Winterhager steht ihren Kundinnen beratend zu Seite. „Das wichtigste ist, dass meine Kundinnen ihren eigenen Stil entwickeln. Viele möchten bloß nicht auffallen und das ist schade, denn jede Frau ist einzigartig.“ Mehr Mut zur Farbe, mehr Freude am Stil. Wer sich nur nach Modezeitschriften und Social Media richtet, verliert sich selbst aus den Augen, meint Winterhager. Bei ETCETERA bietet Winterhager stilechte Beratung. Welcher Hut passt zu meinem Gesicht? Wie lang sollte die Kette sein? Wie groß der Ohrring? Seit viereinhalb Jahrzehnten führt Maureen Winterhager ihren Laden mit ungebrochener Begeisterung – ans Aufhören denkt sie dabei noch nicht, ist aber offen für eine Nachfolge. „Vielleicht mache ich die 50 voll, das wäre doch toll, oder?“ – wir sagen toi, toi, toi!

Zum Jubiläum gibt es bei ETCETERA vom bis 18. April 20 Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment! Auch im Online-Shop bei etsy.com „ETCETERANTIK“.

Bild: Maureen Winterhager © ETCETERA