Ein Oldtimer auf Schienen: Mit einer Fahrt des Triebwagen 56 feiert die VAG 125 Jahre Straßenbahn in Freiburg

Als im Jahr 1901 die ersten Straßenbahnen durch Freiburg rollten, veränderten sie nicht nur den Verkehr, sondern auch das Tempo und die Struktur der Stadt. Wege wurden kürzer, Stadtteile rückten näher zusammen, Mobilität wurde erstmals für viele Menschen alltäglich verfügbar. 125 Jahre später ist die Straßenbahn aus Freiburg nicht wegzudenken: Sie prägt Stadtbild, Lebensrhythmen und Diskussionen über die Zukunft urbaner Mobilität. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres „125 Jahre Straßenbahn in Freiburg“ macht die Freiburger Verkehrs AG diese lange Geschichte erlebbar und schickt am 5. Februar einen besonderen Zeugen vergangener Zeiten auf die Strecke, den historischen Triebwagen 56 aus dem Jahr 1927.

Der denkmalgeschützte Wagen erzählt mit seinen hölzernen Sitzen, den klassischen Fenstern und der spürbaren Entschleunigung von einer Zeit, in der Straßenbahnfahren noch ein kleines Ereignis war. Auf der historischen Strecke zwischen Europaplatz und Klosterplatz in Günterstal können Fahrgäste für einen Moment aus dem heutigen Takt aussteigen und Freiburg aus einer fast vergessenen Perspektive erleben. Die kostenlosen Sonderfahrten starten am 5. Februar um 16:18 Uhr am Europaplatz, weitere Abfahrten folgen bis 18:08 Uhr, wobei die letzte Fahrt nur bis zur Lorettostraße führt. Unterwegs passiert der Triebwagen vertraute Haltestellen wie Bertoldsbrunnen, Holzmarkt oder Johanneskirche, die sich über Jahrzehnte verändert haben und doch Teil derselben urbanen Linie geblieben sind. Am Klosterplatz in Günterstal lädt der Ortsverein Günterstal ab etwa 16:30 Uhr zu einem Umtrunk ein, dazu spielt der Musikverein der VAG.

Gerade in einer Zeit, in der über Verkehrswende, Klimaziele und lebenswerte Städte intensiv diskutiert wird, wirkt der Blick zurück überraschend aktuell. Die Freiburger Straßenbahn stand schon früh für die Idee, Mobilität gemeinschaftlich zu organisieren und den öffentlichen Raum nicht allein dem Individualverkehr zu überlassen. Das Jubiläum erinnert daran, dass viele heutige Debatten auf langen Entwicklungen aufbauen. Wer am 5. Februar in den Triebwagen 56 einsteigt, nimmt daher nicht nur an einer nostalgischen Rundfahrt teil, sondern an einer kleinen Zeitreise durch 125 Jahre Stadtgeschichte und vielleicht auch an einer stillen Erinnerung daran, dass Fortschritt manchmal dort beginnt, wo man kurz innehält und zurückschaut.

Weitere Infos: vag-freiburg.de

Bild: 1961, Linie 5, Der Triebwagen 54, Baujahr 1927, auf dem Weg nach Haslach; Copyright: VAG Freiburg