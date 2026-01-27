Jazz zwischen Klostermauern: Konzert mit dem Jazzhaus Jugendorchester und dem Large Ensemble am Robert Bosch College

Ein Ort, der jahrhundertelang von Stille geprägt war, öffnet sich heute der Welt. Wo einst Kartäusermönche lebten, lernen und wohnen nun junge Menschen aus mehr als 100 Ländern. Das UWC Robert Bosch College in Freiburg ist nicht nur Schule, sondern ein gelebtes internationales Projekt. Mit der Benefizkonzertreihe „Kultur in der Kartause“ wird dieser besondere Ort regelmäßig mit Musik gefüllt.

Am 31. Januar startet die Reihe mit zwei jungen Ensembles aus Freiburg und Basel. Dabei treffen zwei Städte aufeinander, die kulturell eng verbunden sind und doch ihre ganz eigenen Klangsprachen entwickelt haben. Unter dem Titel „Jazz im Doppelpack“ stehen das Jazzhaus Jugendorchester Freiburg und das Large Ensemble der Musikschule Jazz Basel (LENS) gemeinsam auf der Bühne des Auditoriums in der Kartause.

Das LENS Basel vereint Studierende der Jazz-Talentförderung und des PreCollege-Programms der Musikakademie Basel. Unter der Leitung des Freiburger Trompeters Jonas Winterhalter widmet sich das Ensemble aktuellen Kompositionen von Lehrenden der Musikschule und verkörpert so zeitgenössischen Jazz als lebendige Sprache. Das Jazzhaus Jugendorchester Freiburg bringt frischen internationalen Wind mit. Erst kürzlich kehrte das Ensemble von seiner ersten Großbritannien-Tournee zurück, mit Auftritten unter anderem im legendären Vortex Jazz Club in London. Unter der Leitung des britischen Pianisten und Komponisten Will Bartlett bewegt sich das Programm zwischen südafrikanischen Jazztraditionen und aktuellen Kompositionen.

Bereits ab 19 Uhr können Interessierte in kurzen Führungen durch Schüler:innen das Gelände des ehemaligen Kartäuserklosters erkunden. Im Foyer gibt es selbstgemachte Speisen, Snacks und Getränke. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Einnahmen fließen in das „Kultur in der Kartause“-Stipendium, mit dem Jugendlichen die Teilnahme am Schulprogramm des UWC ermöglicht werden soll.

Weitere Infos: uwcrobertboschcollege.de

Bild: LENS Bssel; Copyright: Large Ensemble der Musikschule Jazz Basel