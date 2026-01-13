Ein Wintertraum am Feldberg: Erlebnisse für die ganze Familie am und im Haus der Natur

Wohl nirgendwo im Schwarzwald ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee so groß wie am Feldberg. Hier gibt es oft eine tief verschneite Winterlandschaft mit grandioser Fernsicht auf die Alpen von der Zugspitze bis zum 246 Kilometer entfernten Montblanc und wunderschöne Möglichkeiten, den Winter mit der ganzen Familie zu erleben.

Eine Schneeschuhwanderung mit einem der Natur-Guides für Groß und Klein ist z.B. ein besonderes Erlebnis. Die Guides finden auch dann sicher den Weg zurück, wenn am Feldberg „white out“ herrscht, wenn also die schneebedeckte Landschaft und der neblige Winterhimmel ineinander übergehen.

Wer möchte, kann auch Schneeschuhe und Teleskopstöcke ausleihen und auf den zwei ausgeschilderten Trails unterschiedlicher Länge auf eigene Faust das Naturschutzgebiet Feldberg erkunden oder auf gebahnten Wanderwegen und aussichtsreichen Loipen die Winterlandschaft entdecken.

Und wenn das Wetter nicht nach draußen lockt, so lohnt sich doch unbedingt ein Besuch der Ausstellung im Haus der Natur: Zahlreiche interaktive Elemente laden hier dazu ein, sich spielerisch mit verschiedensten Themen zu beschäftigen. Hier kann man Radeln, Ballonfahren oder auch am Harvester-Spiel selbst Bäume fällen. Und natürlich kann man sich in zahlreichen Videoclips vom Ranger den Feldberg erklären lassen. Dabei bleibt kein Auge trocken, wenn das sprechende Double des echten Feldberg-Rangers sich auf lustige Weise im Film mit seinem echten Vorbild darum kabbelt, ob der Eine dem Anderen nun seine besten Pfifferlings-Plätze verraten sollte. Auch über die Geschichte des Schwarzwalds, die klimatischen Besonderheiten in den Hochlagen am Feldberg oder über das Für und Wider einer Rückkehr des Wolfs weiß der Ranger unterhaltsam zu erzählen.



Öffnungszeiten: Täglich außer montags 10 – 17 Uhr, in den Schulferien auch montags geöffnet.

www.naz-feldberg.de

Foto: Schneeschuhwanderung auf dem Feldberg © Büchner Stefan