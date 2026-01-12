Mit dem Buch in fremde Welten eintauchen: Die Ausstellung „Archäologie im Kinder- und Jugendbuch“ im Markgräfler Museum

Unter dem Titel „Mammut, Faustkeil und Schwert“ werden im Markgräfler Museum Müllheim der antike Held Telemach, die drei Digedags oder der steinzeitliche Häuptlingssohn Rulaman von der Schwäbischen Alb lebendig. Hier können kleine und große Besuchende auf eine Zeitreise durch archäologische Kinder- und Jugendliteratur gehen. Konzipiert und umgesetzt wurde die Schau durch die Mitglieder des Arbeitskreises Archäologie im Markgräfler Museumsverein, die mit viel Sammelleidenschaft und Wissen Bücher und Fundstücke ausgewählt haben. Gewidmet ist die Ausstellung Friedhelm Gröteke, der den Arbeitskreis gegründet hat und im August nach langer Krankheit verstarb.

Die Ausstellung soll junge Menschen für die Vergangenheit begeistern und mit dem Medium Buch in ferne Welten eintauchen lassen. Dafür bietet sie Geschichten und Gestalten, die sich Autoren überwiegend seit dem 18. Jahrhundert ausgedacht haben. Zudem gewährt die Ausstellung Einblick in die künstlerische und grafische Ausgestaltung der Bücher im Laufe der Jahrhunderte. Geheimnisvolle Fundstücke vergangener Zeiten geben einen Eindruck, auf welcher Grundlage das Leben vor tausenden von Jahren rekonstruiert, erforscht und in Geschichten umgesetzt werden kann.

„Mammut, Faustkeil und Schwert – Spannende Geschichten aus der Archäologie im Kinder- und Jugendbuch“. Markgräfler Museum, Wilhelmstr. 7, Müllheim. Mi-Sa 14-18 Uhr, So. 11-18 Uhr, Kinder und Jugendliche bis 21 Jahren frei. Bis 01.02.26

Bild: © Markgräfler Museum