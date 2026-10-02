Die 36. Staufener Kulturwoche präsentiert unterschiedliche musikalische und künstlerische Facetten

Freundschaft, musikalische Verbundenheit und die Freude am gemeinsamen Schaffen stehen im Mittelpunkt der 36. Staufener Kulturwoche. Unter dem Motto „FRIENDS“ präsentiert das FaustForum vom 2. bis 10. Oktober neun Abende mit ganz unterschiedlichen musikalischen und künstlerischen Facetten. Der Auftakt ist am 2. Oktober, 19 Uhr mit Anna Veit & GoldMund. Sechs Freunde aus den Reihen der Münchner Philharmoniker treffen auf die Chansonsängerin Anna Veit und verbinden satten Blechbläsersound mit treibenden Schlagzeugbeats. Am 3. Oktober, 19 Uhr folgen The Wise Men. Frank Roberscheuten am Saxophon, Rossano Sportiello am Piano und Oliver „Bridge“ Mewes am Schlagzeug verwandeln Werke von Bach bis Morricone in swingende Jazzstandards. Am 4. Oktober, 18 Uhr steht mit Noice eine junge Vocal-Band aus Heidelberg auf der Bühne. Die fünf Freunde Marie, Anika, Saskia, Finn und Max präsentieren Contemporary Pop mit eigenen Songs und ausdrucksstarken Arrangements. Am 5. Oktober, 17:30 Uhr wird es laut und wild. HeavySaurus, die erste Dino-Metal-Band ihrer Art, bringt Kinder und Erwachsene zum Tanzen, Singen und Headbangen. Am 6. Oktober, 19 Uhr lassen I Cantautori die reiche Kultur und bewegende Geschichte Italiens in Liedern und Erzählungen lebendig werden. Rock’n’Roll pur gibt es am 7. Oktober, 19 Uhr mit Krüger Rockt!. Am 8. Oktober, 19 Uhr stehen mit Friend N Fellow zwei Künstler auf der Bühne, die das Motto der Kulturwoche kaum treffender verkörpern könnten: Constanze Friend und Thomas Fellow sind seit 35 Jahren gemeinsam musikalisch unterwegs. Am 9. Oktober, 19 Uhr sorgt „Rosemie – nix anderes!“ für einen außergewöhnlichen Abend zwischen Clownerie, Komik und Verzauberung. Den Abschluss bildet am 10. Oktober, 19 Uhr das The Wave Quartet. Vier renommierte Marimba- und Schlagwerk-Musiker zeigen, welche musikalische Vielfalt entsteht, wenn Freundschaft, Rhythmus und die Lust am Experiment zusammenkommen. Die Staufener Kulturwoche lädt damit neun Tage lang dazu ein, außergewöhnliche Künstler zu entdecken, gemeinsam Musik zu erleben und vor allem eines zu feiern: die Freundschaft.



Weitere Infos und Tickets: faustforum.de

Foto: Am 8. Oktober, 19 Uhr stehen Friend N Fellow auf der Bühne Copyright: Ulrike Moennig