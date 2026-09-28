Kunst entdecken, wo sie entsteht: Die 35. Sulzburg-Laufener Ateliertage öffnen ihre Türen für die Kunst

Am ersten Oktoberwochenende werden Sulzburg und Laufen zum Treffpunkt für Kunstinteressierte. Bei den 35. Sulzburg-Laufener Ateliertagen öffnen am 3. und 4. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr, mehr als 50 Künstler:innen ihre Arbeits- und Ausstellungsräume. Auch ein Ausstellungsort in St. Ilgen ist beteiligt. Zu entdecken gibt es Malerei, Zeichnung, Skulptur und Mischtechniken sowie Arbeiten aus Materialien wie Stein, Holz und Ton.

Besonders ist der direkte Einblick in die Orte, an denen Kunst entsteht. Neben klassischen Ateliers öffnen historische Weinkeller, Hinterhöfe und weitere besondere Räume ihre Türen. Besucher:innen können die Arbeiten betrachten, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen und mehr über deren Arbeitsweisen und künstlerischen Ansätze erfahren. Das Spektrum reicht von abstrakten bis zu naturalistischen Positionen und umfasst sowohl Arbeiten ambitionierter Amateurkünstler:innen als auch Werke regional und überregional bekannter Namen.

Einen zentralen Ausgangspunkt für den Rundgang bildet die Ausstellung „ARTenVielfalt“ im Sulzburger Rathaus. Dort zeigt jede:r teilnehmende Künstler:in ein ausgewähltes Werk. QR-Codes führen zu kurzen Videoclips, in denen die Kunstschaffenden sich und ihre Arbeiten vorstellen. Die Ausstellung ist bereits ab dem 23. September während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. So bietet sie Gelegenheit, sich vorab einen Überblick zu verschaffen und den eigenen Rundgang durch die Ateliers zusammenzustellen. Die Ausstellung endet mit einer Finissage am 14. Oktober, 18 Uhr.

Die Veranstaltung verbindet damit Ausstellungsbesuch und Spaziergang durch Sulzburg und Laufen und macht unterschiedliche Orte der regionalen Kunstszene zugänglich. Für zwei Tage lässt sich Kunst nicht nur betrachten, sondern auch im unmittelbaren Austausch mit den Menschen dahinter kennenlernen. Der Eintritt zu den Ateliertagen sowie zur Ausstellung „ARTenVielfalt“ ist frei.



Weitere Infos: ateliertage.com

Foto: © Sulzburg-Laufener Ateliertage