Europa beginnt vor der Haustür: 70 Jahre deutsch-französisches Bürgermeistertreffen

Europa beginnt besonders dort, wo Grenzen im Alltag eine Rolle spielen. Seit 70 Jahren bringt das deutsch-französische Bürgermeistertreffen Kommunalpolitiker:innen beiderseits des Rheins zusammen. Das Jubiläum ist Anlass für eine Podiumsdiskussion am 31. August, 15 Uhr im Saal “Les Catherinettes“ in Colmar, bei der Bilanz gezogen und über die Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gesprochen werden soll.

Aus der Zusammenarbeit ehemaliger Kriegsgegner ist am Oberrhein über Jahrzehnte ein dichtes Netz gemeinsamer Strukturen und Projekte entstanden. Dabei geht es längst nicht mehr nur um symbolische Begegnungen, sondern um ganz konkrete Fragen des täglichen Lebens, wie Verkehr und Infrastruktur, Arbeit und Ausbildung, Umwelt, Wirtschaft, Kultur oder die Unterstützung von Menschen, die regelmäßig über die Grenze pendeln. Die grenzüberschreitende Kooperation am Oberrhein begann bereits in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zunächst informell und wurde anschließend Schritt für Schritt institutionell ausgebaut.

Gerade im Alltag zeigt sich allerdings auch, dass Grenzen weiterhin praktische Hürden schaffen können. Unterschiedliche Zuständigkeiten, rechtliche Regelungen oder Verwaltungsstrukturen erschweren etwa grenzüberschreitende Verkehrsprojekte oder die Zusammenarbeit bei Fragen des Arbeitsmarktes und der Infrastruktur. Dass diese Herausforderungen nur gemeinsam gelöst werden können, zeigt auch die aktuelle Arbeit der Oberrheinkonferenz.

Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion in Colmar steht die Frage, wie Europa auf kommunaler und regionaler Ebene konkret erlebt und gestaltet wird. Wo stoßen grenzüberschreitende Kooperationen im Alltag noch an Grenzen? Welche Herausforderungen können Städte und Gemeinden selbst lösen und wo braucht es die Unterstützung von Regionen, Nationalstaaten oder der Europäischen Union? Diskutiert werden auch Perspektiven für eine Zusammenarbeit, die künftig einfacher, bürgernäher und krisenfester werden soll.

Auf dem Podium diskutieren Brigitte Klinkert, Abgeordnete der französischen Nationalversammlung und Präsidentin des Büros der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung, Frank Mentrup, Oberbürgermeister von Karlsruhe und Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, sowie Gérard Hug, ehemaliger Präsident des Gemeindeverbands Alsace Rhin Brisach und Präsident von INFOBEST Vogelgrun/Breisach. Moderiert wird die Veranstaltung von Prof. Dr. Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung.

Weitere Infos: lpb-freiburg.de

Bild: Landesarchiv Baden-Württemberg, Staatsarchiv Freiburg W 134 Nr. 049785 / Fotograf: Willy Pragher