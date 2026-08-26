Quer durch die Kunst: Die Kunsttage Basel zeigen die Vielfalt der regionalen Kunstszene

Bei den Kunsttagen Basel vom 28. bis 30. August öffnen rund 60 Museen, Kunstinstitutionen, Ausstellungsräume, Ateliers und Galerien ihre Türen und laden dazu ein, die vielfältige regionale Kunstlandschaft zu entdecken. Unter dem Motto „3 Tage Kunst an 70 Orten“ können Besucher:innen mehr als 70 Ausstellungen entdecken, ergänzt durch Führungen, Performances, Gespräche und partizipative Angebote.

Das Programm führt dabei quer durch Basel und die Region und verbindet bekannte Kunsthäuser mit kleineren Ausstellungsräumen und ungewöhnlichen Orten. Zu den Highlights zählt etwa eine Artist Lecture zur Künstlerin Marilou Schultz am 29. August, 14 Uhr im Museum Tinguely. Im HEK, dem Haus der Elektronischen Künste, ist die Ausstellung „Thresholds“ von Studio Lemercier zu sehen. Darüber hinaus reicht das Programm von Performances und Tarot-Lesungen mit Mama Mischa über offene Ateliers bis hin zu Führungen für Erwachsene, Kinder und Familien.

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Mit dabei ist auch die Galerie Mollwo mit der Ausstellung „Zeitschichten | Sedimente“ von Emanuela Assenza und Pi Ledergerber. Die Ausstellung ist noch bis zum 13. September zu sehen und bringt die Steinskulpturen Ledergerbers mit den Zeichnungen Assenzas zusammen. Ledergerber arbeitet mit dem Material Stein, dessen Strukturen und natürliche Bruchflächen er durch gezielte Bearbeitung freilegt. Assenza beschäftigt sich in ihren Arbeiten mit Wahrnehmung, Stille und dem genauen Sehen.

Auch ein abwechslungsreiches Begleitprogramm lädt dazu ein, länger zu verweilen. Am 28. August, 14 bis 18 Uhr sind Emanuela Assenza und Pi Ledergerber persönlich in der Galerie anwesend und stehen für Gespräche zur Verfügung. Am 29. August, 17 Uhr verbindet eine Lyriklesung mit Konzert verschiedene Kunstformen. Ilja Baumeier liest Gedichte von Wolfram Malte Fues aus dessen Neuerscheinung „An Dich“, während Eva Oertle an der Flöte und Consuelo Giulianelli an der Harfe Werke unter anderem von Fanny und Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré und Heitor Villa-Lobos spielen. Zum Abschluss der Kunsttage lädt die Galerie Mollwo am 30. August, 16 Uhr zu einem offenen Gespräch über Kunst ein.

So bieten die Kunsttage Basel nicht nur die Möglichkeit, Kunst zu betrachten, sondern auch, mit den Menschen dahinter ins Gespräch zu kommen und die regionale Kunstszene aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben.

Weitere Infos: kunsttagebasel.ch

Foto: Tarot Reading, Performance mit Mama Mischa © Kulturstiftung Basel H. Geiger | KBH.G