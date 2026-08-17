Die Dynamik des Kreises: Regine Pustan und Grit Schumacher stellen im K5 aus

Die Galerie K5 in Freiburg wird zum Schauplatz einer visuellen Entdeckungsreise. Unter dem Titel RUND.SCHAU präsentieren die beiden Künstlerinnen, Regine Pustan und Grit Schumacher, eine Auswahl ihres Schaffens aus den vergangenen Jahren. In ihren Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Zeichnung und Fotografie bricht das Duo bewusst mit klassischen Sehgewohnheiten: runde Formen bestimmen hier die gezeigten Motive sowie das Bildformat.

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Der Kreis als Urform entfaltet in dieser Ausstellung eine ganz neue, transformative Kraft. Eine runde Form verändert die Wahrnehmung des Inhalts radikal. Sie besitzt keinen Anfang und kein Ende, keinen harten Rahmen, der das Auge begrenzt oder einengt. Stattdessen strömt sie eine harmonische Ruhe aus, die die Betrachtenden dazu einlädt, für einen Moment innezuhalten und Dinge plötzlich aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen. Die Ausstellung versammelt Werke, die sich bewusst dieser Geometrie widmen.

Regine Pustan zeigt ihre runden Arbeiten ebenfalls im K5 © Regine Pustan



Dabei nutzen die Künstlerinnen die Kreisform als tiefgründiges Werkzeug, um Themen wie Wiederholung, Ganzheit oder auch Fragmentierung zu erkunden. Einige der Arbeiten spielen virtuos mit der Illusion von Tiefe auf einer eigentlich flachen Oberfläche und ziehen den Blick magisch in das Bildzentrum. Andere schaffen hypnotische Muster, die sich gedanklich endlos fortsetzen könnten und die Grenzen des Formats sprengen. Wieder andere Werke nutzen den Kreis wie einen Spiegel, der das Gegenüber und den umgebenden Raum direkt mit einbezieht. RUND.SCHAU ist eine Einladung, den Blick zu öffnen und die Welt durch eine runde Perspektive neu zu entdecken.

Regine Pustan, Grit Schumacher: RUND.SCHAU. Galerie im K5, Konviktstraße 5. Do+Fr 15-18 Uhr, Sa 12-15 Uhr. 18.08.-19.09.26

Foto: Grit Schumacher zeigt ihr Werk im kreisrunden Format © Grit Schumacher