Bärenstarkes Erlebnis: Neue Sonderausstellung im Spielzeug Welten Museum Basel und ein Sommerfest

Der Teddybär ist wohl das beliebteste Kuscheltier der Welt. Seit über 100 Jahren ist er weit mehr als nur ein Spielzeug – er ist treuer Freund, Tröster und stiller Zuhörer im Kinderzimmer. Doch woher kommt die Faszination für die flauschigen Gesellen? Das Spielzeug Welten Museum Basel nimmt Familien mit auf eine spannende Entdeckungsreise in der Sonderausstellung „Teddy – Von Legende bis Lifestyle“. Hier erfahren Kinder und Erwachsene, wie aus alten Mythen und dem starken, mutigen Bären um das Jahr 1900 die ersten Kuscheltreffen entstanden. Die Ausstellung erzählt die Erfolgsgeschichte von den Anfängen im großen „Bärenjahr“ 1907 bis hin zu berühmten Film- und Fernsehstars wie Winnie the Pooh, Paddington oder Balu. Sogar die Modewelt von heute feiert den Teddy als Kultobjekt. Das Highlight für Technikfans: Mittels innovativer Augmented Reality und einer animierten Erzähltour werden einige Bären in der Ausstellung wie von Zauberhand zum Leben erweckt.

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Besonders im Hochsommer wird das Museum zum Ausflugsziel für die ganze Familie: Am 30. August steigt von 10 bis 16 Uhr das Sommerfest, wozu Groß und Klein herzlich eingeladen sind , gemeinsam einen Tag voller Bastelspaß, toller Spiele und kulinarischer Köstlichkeiten zu erleben. Wer in den Schulferien noch mehr möchte, kann sich zudem über den Basler Ferienpass für Zusatzaktivitäten im Museum anmelden. Doch auch außerhalb des Sommerfests wird es nie langweilig: Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag lädt die Bastel-Werkstatt am Nachmittag zum kreativen Werkeln ein, und an jedem ersten Sonntag im Monat öffnet das gemütliche Teddy-Kino seine Tore.

Ein Besuch lohnt sich übrigens doppelt, denn das Museum mitten im Herzen Basels beherbergt über 6.000 faszinierende Spielzeuge. Schon die liebevoll gestalteten Schaufenster bringen Jung und Alt zum Staunen.

Kinder bis 16 Jahre haben komplett freien Eintritt (bis 12 Jahre in Begleitung Erwachsener). Das Museum ist rollstuhlgängig und kinderwagengerecht. Die Texte sind einfacher Sprache gehalten.

Teddy – Von Legende bis Lifestyle. Spielzeug Welten Museum Basel, Steinenvorstadt 1, Basel. Di-So 10-18 Uhr, im Dezember täglich. Bis 31.02.27

Foto: Die vielen Facetten des Teddys zeigt die Ausstellung in Basel © SWMB, Marc Gilgen