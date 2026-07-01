Gemeinsam gegen die Hitze: Bahnhofsmission Freiburg mit Wasser unterstützen

Mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Belastung für Menschen, die auf der Straße leben. Hitzewellen können schnell zu Dehydrierung, Kreislaufproblemen oder sogar lebensbedrohlichen Hitzeschlägen führen. Um besonders gefährdete Menschen in den Sommermonaten zu unterstützen, startet die Bahnhofsmission Freiburg gemeinsam mit ADCO Freiburg erneut ihre Hitze-Hilfe.

Im Mittelpunkt der Aktion stehen hochwertige Edelstahl-Trinkflaschen, die an Gäste der Bahnhofsmission verteilt werden. Die robusten und wiederverwendbaren Flaschen halten Getränke lange kühl und können an den zahlreichen öffentlichen Trinkwasserbrunnen in Freiburg jederzeit kostenlos aufgefüllt werden. So erhalten obdachlose Menschen einen praktischen Begleiter, der ihnen den Zugang zu ausreichend Trinkwasser erleichtert.

Neben den Trinkflaschen werden auch Sonnenhüte und praktische Rucksäcke benötigt. Gerade an heißen Tagen können diese vermeintlich kleinen Alltagsgegenstände einen wichtigen Beitrag zum Schutz vor der Sonne leisten und das Leben auf der Straße ein Stück einfacher machen. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann die benötigten Artikel direkt über den Online-Shop von ADCO Freiburg für die Bahnhofsmission spenden. Auch Geldspenden helfen dabei, die Hitze-Hilfe umzusetzen und weitere Materialien bereitzustellen.

Darüber hinaus bittet die Bahnhofsmission weiterhin um 0,5-Liter-PET-Wasserflaschen als Spende. Sie werden bei der aufsuchenden Hilfe rund um den Freiburger Hauptbahnhof verteilt, um Menschen ohne festen Wohnsitz unterwegs schnell und unkompliziert mit Trinkwasser versorgen zu können.

Mit der Hitze-Hilfe möchte die Bahnhofsmission ein Zeichen der Solidarität setzen und dort unterstützen, wo die Folgen des Klimawandels besonders spürbar werden. Schon einfache Hilfsmittel wie Trinkwasser, Sonnenschutz oder eine wiederbefüllbare Trinkflasche können an heißen Sommertagen einen entscheidenden Unterschied machen und im Ernstfall Leben retten.

Weitere Infos: bahnhofsmission-freiburg.de

Bild: Copyright: Bahnhofsmission Freiburg