Was dazwischen liegt: Gruppenausstellung in der Galerie KARLA Tempo in Freiburg

Das Kunstprojekt AUF BRUCH! in der Galerie KARLA tempo in Freiburg widmet sich der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Moment des Wandels und der Entstehung von Neuem aus dem Bruch heraus. Basierend auf der Überzeugung, dass erst das Dazwischen Raum für Innovation schafft, haben sich acht Künstlerinnen und Künstler aus drei Generationen zusammengefunden, um gemeinsam im offenen Atelier an ihren Werken zu arbeiten. Dieser Prozess ist geprägt von einer Suche nach der eigenen Wahrheit in Kunst und Leben, die sich in leisen und lauten Entscheidungen sowie dem Mut zum Wagnis widerspiegelt.

Sabel: „Acsension“ Copyright: KARLA Tempo

Die beteiligten Positionen von substrat_kollektiv, drtytrb, Similee73, SABEL, Lucia Menz, Joya Ungeheuer, Frank-Toni Pyko, Constanze Aniol sowie dem Special Guest WIHR decken ein breites Spektrum ab, das von Malerei und Street Art über Lichtdesign und Objektkunst bis hin zu Mixed Media und Konzeptkunst reicht. Ein besonderer Höhepunkt der Ausstellung ist die Lichtinstallation von drtytrb, die das Thema durch einen visuell und akustisch erfahrbaren Raum würdigt. Zudem wird Frank-Toni Pyko mit einer performativen Podiumsdiskussion aufwarten, in der sechs Farben als Akteure persönlich Einblicke in ihre unterschiedlichen Charaktere geben.

Similee73: „Stop“ Copyright: KARLA Tempo

Das offene Atelier ist bis 27. Februar für Interessierte zugänglich, bevor das Projekt am 28. Februar mit einer Vernissage von 15 bis 21 Uhr seinen Höhepunkt findet. Während des Programms zwischen 16 und 19 Uhr stellen alle Kunstschaffenden ihre Werke persönlich vor und laden das Publikum zum direkten Austausch ein. Im Anschluss an die Eröffnung kann die Ausstellung vom 1. bis 4. März täglich zwischen 16 und 20 Uhr in der Galerie KARLA tempo besichtigt werden.

Weitere Infos: www.KARLA-tempo.gallery

Bild: Joya Ungeheuer: „Der Schrei“ Copyright: KARLA Tempo