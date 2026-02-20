Winterparty: Die Art’Rhena lädt zur Pop- und Elektronacht auf die Rheininsel

Das deutsch-französische Kulturzentrum Art’Rhena auf der Rheininsel lädt am 21. Februar ab 20 Uhr zu einer Winterparty ein, die den Fokus auf die aktuelle Pop- und Elektroszene beiderseits des Rheins legt. Die Veranstaltung bringt drei unterschiedliche Formationen aus Deutschland und Frankreich auf die Bühne, um die Vielfalt elektronischer Live-Musik in einem grenzüberschreitenden Rahmen zu präsentieren. Ziel des Abends ist es, dem Publikum ein breites Spektrum zeitgenössischer Rhythmen zugänglich zu machen und die Tanzfläche des Kulturzentrums zu beleben.

Den musikalischen Auftakt des Abends gestaltet der Künstler Kern, dessen Set durch eklektische Rhythmen und eine vielseitige Klangauswahl geprägt ist. Darauf folgt das Duo Turfu, das für seinen eigenwilligen instrumentalen Ansatz bekannt ist. Die Musiker kombinieren das klassische Akkordeon mit treibenden Schlagzeugrhythmen und Techno-Elementen, wodurch eine Brücke zwischen traditionellen Instrumenten und modernen Club-Sounds geschlagen wird. Als dritter Programmpunkt tritt Panda Drumachine auf. Die Performance vereint Elemente aus dem Elektro-Bereich mit Live-Beatbox und den charakteristischen Synthesizer-Klängen der 1980er Jahre, was dem Abend eine spezifische klangliche Färbung zwischen Nostalgie und Moderne verleiht.

Die Winterparty im Art’Rhena versteht sich als ein Angebot, das unterschiedliche musikalische Genres und Publikumskreise zusammenführt. Durch die Auswahl der Bands wird ein Rahmen geschaffen, der von rhythmischen Experimenten bis hin zu tanzbaren Synthesizer-Kompositionen reicht. Für Besucher, die sich für die zeitgenössische deutsch-französische Musiklandschaft interessieren, bietet dieser Abend eine kompakte Werkschau aktueller Projekte in einer besonderen Atmosphäre.

Weitere Infos und Tickets: https://artrhena.eu/

Bild: Turfu sind bei der Pop-und Elektronacht am 21.02. zu erleben © Léa Troulard