Himmlischer Zauber in Basel: Das Spielzeug Welten Museum lädt zur stimmungsvollen Weihnachtsausstellung ein

Der Duft von Tannengrün und zarter Glockenklang – schon beim Betreten des Spielzeug Welten Museums Basel wird man in die festliche Stimmung der Weihnachtsausstellung „Weihnachtsengel mit Flügelschlag und Glockengeläut“ hineingezogen. Eine liebevolle Hommage an die geflügelten Himmelsboten, die untrennbar mit der schönsten Zeit des Jahres verbunden sind.

Es ist faszinierend zu sehen, in welch vielfältigen Formen Künstlerinnen und Künstler die Engel über die Jahrhunderte darstellten: mal als majestätische, geflügelte Wesen, mal als jugendliche Schönheiten oder als die herzerwärmenden, pausbäckigen Putten, die scheinbar über unseren Köpfen in Kirchenräumen flattern. Die Ausstellung holt diese himmlischen Heerscharen direkt in die Vitrinen – man entdeckt Engel nicht nur als festlichen Christbaumschmuck und Krippenfiguren, sondern auch als filigrane Zierelemente auf Glanzpapieren. Besonders berührend sind die Exponate, die zeigen, wie wichtig Engel als Hoffnungsträger waren. Alte Bilderbücher aus der Zeit von 1900 bis 1940 und historische Weihnachtswunschbriefe aus dem Ersten Weltkrieg belegen eindrücklich, dass die Verkünder der Geburt Jesu gerade in dunklen Zeiten Trost und Licht brachten. Ein Highlight ist die interaktive Hörstation: Man kann himmlischen Weihnachtsgesängen lauschen und dann selbst ein kleines Glöckchen läuten.

Wer den himmlischen Zauber noch vertiefen möchte, sollte einen Blick auf das Begleitprogramm werfen:

Geradezu engelsgleich wird es beim Kinderschminken mit engelhaften Motiven am 10. Dezember. Und für alle, die selbst ein Stück des himmlischen Glücks festhalten möchten, gibt es am 8. Februar, zur Finissage die Aktion “Schutzengel to go“: Hier kann man in der Engels-Werkstatt eigene Schutzengel gestalten und sie als Begleiter oder Glücksbringer mit ins neue Jahr nehmen.

Die Ausstellung ist ein toller Auftakt zur Weihnachtszeit, der uns daran erinnert, dass diese geflügelten Boten nicht nur Teil alter Erzählungen sind, sondern uns in der festlichsten Zeit des Jahres immer noch Freude und Hoffnung schenken.

Weihnachtsengel mit Flügelschlag und Glockengeläut. Spielzeug Welten Museum Basel, Steinenvorstadt 1, Basel. Januar-November: Di-So, 10-18 Uhr. Dezember: täglich 10-18 Uhr. Bis 08.02.26

Bild: Weihnachtsgeläut aus Metall, um 1900 © SWMB, Matthias Willi