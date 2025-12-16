Bachs Kantaten in festlicher Pracht: Das Freiburger Barockorchester spielt Bach im Konzerthaus

Das Freiburger Barockorchester lässt Bachs Weihnachtskantaten in einer besonderen Besetzung erklingen. Am 18. Dezember, 20 Uhr im Konzerthaus Freiburg sowie am 19. Dezember, 20 Uhr in der Liederhalle in Stuttgart übernehmen die vier Solist:innen Sopran Marie-Luise Werneburg, Alt Elvira Bill, Tenor Raphael Höhn und Bass Dominik Wörner gleichzeitig die Chorpartien. Die Auswahl umfasst vier Werke aus Bachs frühen Jahren als Thomaskantor in Leipzig, die durch farbenreiche Instrumentierungen begeistern. In „Ich freue mich in Dir“ (BWV 133) sorgt der strahlende Zink für festliche Leichtigkeit, während „Süßer Trost, mein Jesus kömmt“ (BWV 151) mit Flöte und Oboe d’amore zur inneren Einkehr einlädt.

Werbung

„Dazu ist erschienen der Sohn Gottes“ (BWV 40) wird von zwei Hörnern getragen, die die festliche Stimmung der Weihnachtszeit betonen. Unter der Leitung von Péter Barczi, der zugleich die Violine spielt, entsteht ein lebendiges Zusammenspiel aus historischer Aufführungspraxis und intensiver Musikalität. Ein festliches Jahresende gestaltet das Freiburger Barockorchester im Konzerthaus Freiburg am 31. Dezember, 18 Uhr mit einem Programm, das Werke von Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart bis ins 20. Jahrhundert verbindet. Die Mezzosopranistin Olivia Vermeulen zeigt ihre breite Ausdruckskraft begleitet von Sebastian Wienand am Hammerklavier und geführt von Éva Borhi an der Violine

Tickets und weitere Infos: barockorchester.de

Bild: Freiburger Barockorchester © Britt Schilling