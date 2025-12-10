Ein sicherer Ort für junge Menschen: Neue Beratungsstelle LUCA in Freiburg unterstützt Betroffene häuslicher Gewalt

In der Freiburger Innenstadt öffnet mit LUCA eine neue Beratungsstelle, die Mädchen, junge Frauen und nicht binäre Jugendliche in Situationen häuslicher Gewalt unterstützt. Die Einrichtung reagiert auf eine Entwicklung, die Fachstellen seit Jahren beschäftigt. Viele junge Menschen erleben Gewalt in familiären Beziehungen. Manche sind körperlichen Übergriffen ausgesetzt, andere kämpfen mit psychischer, finanzieller oder digitaler Gewalt. Verlässliche Zahlen gibt es nur zu einem Teil der Betroffenen. Doch Fachkräfte berichten übereinstimmend von steigenden Anfragen und einer offenen Versorgungslücke.

Diese Lücke möchte die Beratungsstelle LUCA des Trägers IN VIA Freiburg nun schließen. Der Verband setzt sich seit vielen Jahren für geschlechtergerechte soziale Arbeit ein. IN VIA versteht das neue Angebot als Baustein einer langfristigen Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Gewalt im häuslichen Umfeld bleibt oft unsichtbar und wird noch immer als privates Thema wahrgenommen. Die Beratungsstelle setzt ein Zeichen dafür, dass Schutz und Unterstützung selbstverständlich zugänglich sein müssen.

Jugendliche finden dort einen geschützten Raum, in dem sie über ihre Erfahrungen sprechen und Orientierung erhalten können. Unter dem Motto „Wir sind für dich da – gemeinsam gegen Gewalt“ bieten Berater:innen bei LUCA Unterstützung im Umgang mit akuten Krisen und erklären Wege zu Schutz und rechtlicher Hilfe. Ergänzend werden Gruppenangebote aufgebaut, die jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich unter Gleichaltrigen auszutauschen und gegenseitig zu stärken. Auch pädagogische Fachkräfte und Erziehungsberechtigte können sich an die Stelle wenden, wenn sie Rat suchen oder unsicher sind, wie sie Betroffene unterstützen können.

Mit der Eröffnung am 10. Dezember entsteht ein neuer Ort, der jungen Menschen Mut machen soll. Wer sich in einer belastenden Situation befindet, soll nicht alleine bleiben. LUCA will zuhören, begleiten und darin bestärken, Wege aus der Gewalt zu finden.

Weitere Infos: invia-freiburg.de/soziale-dienste/maedchen-und-frauentreffs-freiburg/luca/

Bild Copyright: Anh Nguyen/pexels