Ein Leben in Tönen: Der Freiburger Bachchor gedenkt dem ehemaligen Leiter Michael Beuerle

Zum 10. Todestag von Hans Michael Beuerle ehrt der Freiburger Bachchor dessen bedeutendes Wirken mit einem Gedenkkonzert am 16. November, 19 Uhr im Konzerthaus Freiburg. Hans Michael Beuerle prägte das Freiburger Musikleben als langjähriger Leiter des Freiburger Bachchors, Hochschullehrer und Förderer der internationalen Chorarbeit im Dreiländereck. Unter der Leitung von Frank Markowitsch erklingen das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms und die Freiburger Erstaufführung von Aaron Dans „Im Anfang war das Wort“. Dieses Werk basiert unter anderem auf Texten des in Stasi-Haft sitzenden Lyrikers Jürgen Fuchs und wird mit den Solist:innen Amelia Scicolone (Sopran) und Hanno Müller-Brachmann (Bass und Sprecher) aufgeführt. Bereits um 18 Uhr erläutert Prof. Dr. Meinrad Walter das Programm in einer Konzerteinführung.

Weitere Infos und Tickets: freiburger-bachchor.de

Bild: © Freiburger Bachchor