Artistischer Höhenflug: Das Varieté im Seepark begeistert mit Illusion und Akrobatik (Verlosung)

Das Varieté am Seepark bietet vom 6. bis 16. November, jeweils 15 und 19 Uhr einen farbenfrohen Kontrast zum Novembergrau. Bereits zum 34. Mal lädt die Veranstaltung ins Bürgerhaus am Seepark in Freiburg ein und bringt internationale Artist:innen, Magier:innen und Comedians auf die Bühne. Durch das abwechslungsreiche Programm führt Michael Parléz, der mit Zauberkunst, Bauchreden und viel Witz den roten Faden durch die Show bildet. Poetische Partnerakrobatik zeigt das Duo Laos aus Buenos Aires, dessen Choreografie durch präzise Hebefiguren und eine starke Präsenz besticht. Für eindrucksvolle Handstandkunst steht der ukrainische Artist Ruslan Kalachevskyi, der mit Körperkontrolle, Balance und Kraft überzeugt. Magische Illusionen präsentieren Jay Niemi und Jade Devine, die mit klassischer Zauberei und spektakulären Effekten das Publikum in Staunen versetzen und sogar die Gesetze der Schwerkraft überwinden könnten. Lokale Akzente setzt das Duett Complett aus Freiburg mit einer temporeichen Mischung aus Jonglage, Musik und Comedy. Akrobatik mit tänzerischer Leichtigkeit zeigt die Artistin Nataliia Vorona am Luftring und am Pole. Sie bewegt sich scheinbar mühelos an der Poledance-Stange und lässt Sinnlichkeit mit kraftvolle Körperbeherrschung verschmilzen.

Tickets und weitere Infos: variete-am-seepark.de

Bild: Nataliia Vorona © mack event GmbH