Überregionale Strahlkraft: Theater Freiburg punktet in Kritikerumfrage der „Deutschen Bühne“

Unter der neuen Intendanz von Felix Rothenhäusler feiert das Theater Freiburg einen herausragenden Einstand: In der aktuellen Saisonbilanz 2025/26 der Fachzeitschrift „Die Deutsche Bühne“ wurde das Haus insgesamt sieben Mal von der Fachkritik nominiert. Damit reiht sich das Freiburger Theater erstmals unter die Gesamtgewinner aller Kategorien ein und rangiert gemeinsam mit den Staatstheatern Stuttgart unter den Top 5 der am häufigsten genannten Bühnen.

Ein besonderer Erfolg gelang der Schauspielerin und Regisseurin Julia Riedler. Sie wurde in der Kategorie „Besondere künstlerische Leistung im Schauspiel“ gleich doppelt gewürdigt: für ihre eindrückliche Solo-Performance in „Fräulein Else“ (Münchner Kammerspiele) sowie für ihr gefeiertes Regiedebüt von William Shakespeares „Hamlet“ am Theater Freiburg. Riedler erarbeitete gemeinsam mit einem vierköpfigen Ensemble eine packende, gegenwärtige Fassung, die die Handlungsmacht der Figuren in den Mittelpunkt stellt. Wer die Inszenierung verpasst hat, bekommt in der Spielzeit 2026/27 erneut die Gelegenheit dazu, denn „Hamlet“ steht weiterhin auf dem Spielplan!

Weitere Nominierungen fielen auf das Musiktheater für die Inszenierung von „Doctor Atomic“ (unter der musikalischen Leitung von André de Ridder und der Regie von Marco Storman), die visuelle Gestaltung von „Der zerbrochne Krug“ (Bühnenbild: Katharina Pia Schütz in der Kategorie Bühne/Kostüm/Digitale Formate) sowie auf die überzeugende „Gesamtleistung Kleines Haus“.

An der Umfrage beteiligten sich insgesamt 61 Theaterkritikerinnen und -kritiker mit rund 500 Voten in neun Kategorien. Die sieben Nennungen unterstreichen die überregionale Strahlkraft, die das Theater Freiburg bereits im ersten Jahr der neuen Leitung entfaltet hat.

Foto: Julia Riedler, Copyright: Katja Feldmaier