Ein Stück deutsche Popgeschichte neu erzählt: Das Musical „Abenteuerland“ bringt den PUR-Sound nach Basel

Mit „Abenteuerland – Das Musical“ kommt eine Musicalproduktion nach Basel, die auf den Songs der deutschen Kultband PUR basiert. Vom 24. bis 29. März gastiert die Tourproduktion im Musical Theater Basel. Die Inszenierung verbindet mehr als dreißig bekannte Titel der Band mit einer Familiengeschichte, die sich über mehrere Generationen spannt. Im Mittelpunkt steht die fiktive Familie Schirmer. Drei Generationen leben hier mit ihren alltäglichen Konflikten, Hoffnungen und Brüchen. Beziehungen geraten ins Stocken, Missverständnisse prägen den Alltag, alte Muster lassen sich nur schwer aufbrechen. Erst ein unerwartetes Ereignis bringt Bewegung in das Gefüge und zwingt die Figuren dazu, ihre Lebenswege zu hinterfragen.

Zu hören sind Titel wie „Abenteuerland“, „Ich lieb’ Dich“, „Lena“ oder „Drachen sollen fliegen“. Produzent Martin Flohr entwickelte gemeinsam mit einem internationalen Kreativteam über viele Jahre hinweg die Idee, die Songs von PUR in eine durchgehende Bühnenhandlung zu überführen. Für die Musicalfassung wurden zahlreiche Stücke neu arrangiert und teilweise mehrstimmig ausgearbeitet, sodass der bekannte Pop-Sound der Band in einer erweiterten musikalischen Form erscheint. Für PUR-Sänger Hartmut Engler ist das Musical eine ungewöhnliche Weiterentwicklung des eigenen musikalischen Repertoires. Die Songs der Band, die seit Jahrzehnten von Alltagserfahrungen, Beziehungen und gesellschaftlichen Fragen erzählen, bilden die erzählerische Grundlage des Stücks. Gerade diese thematische Nähe zum alltäglichen Leben machte die Lieder für eine Bühnenhandlung anschlussfähig. Ihr Album „Abenteuerland“ aus dem Jahr 1995 zählt mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren zu den meistverkauften deutschen Popalben. Mit der Bühnenfassung von „Abenteuerland“ wird nun ein Stück deutscher Popgeschichte neu erzählt.

Seine Uraufführung feierte das Musical im Oktober 2023 im Capitol Theater Düsseldorf. Während der rund siebzehnmonatigen Spielzeit wurden insgesamt 454 Vorstellungen gezeigt, die mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher anzogen.

Weitere Infos und Tickets: abenteuerland-musical.com

Bilder: Szene aus dem Musical „Abenteuerland“; Copyright: Jochen Quast