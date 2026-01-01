Winterfreuden auf dem Freiburger Hausberg: Im Winter lädt die Schauinslandbahn zu besonderen Erlebnissen ein

Wenn im Tal noch Schmuddelwetter herrscht, bringt die Schauinslandbahn ihre Gäste in nur 20 Minuten zur Bergstation auf 1.220 Meter Höhe – dort, wo Schnee und Sonne auf die Besuchenden warten.Oben angekommen, bietet sich das Café und Restaurant Die Bergstation zum Einkehren und Aufwärmen an. Ein besonderes Highlight ist die Seilbahnfahrt mit zünftigem Käsefondue. Hier genießt man in gemütlicher Winteratmosphäre beim Schlemmen den Blick ins Rheintal, über den Kaiserstuhl bis zu den Vogesen, während im Hintergrund das Holz im Kamin knistert. Das Restaurant in der Bergstation bietet bis 8. März 2026 jeweils Mittwoch bis Sonntag das beliebte Käsefondue an, das auch als Kombiticket mit Seilbahnfahrt erhältlich ist. Danach kann bei einem Spaziergang noch der Schauinslandturm mit seiner spektakulären Aussicht besucht werden.



Je nach Wetterlage werden zwischen Dezember und März auf dem Freiburger Hausberg auch geführte Schneeschuh-Panorama- bzw. Wetterbuchentouren angeboten – ein Naturerlebnis, bei dem die friedvolle Stille des Schwarzwaldes nur vom Knirschen des Schnees unter den Füßen durchbrochen wird. Daneben laden ausgeschilderte Wanderwege zu herrlichen Spaziergängen auf dem verschneiten Schauinsland ein und gespurte Loipen lassen das Herz von Langlauffans höher schlagen.

Wer sich für Technik interessiert, der kann jeden Sonntag um 15 Uhr die Anlange der Schauinslandbahn kennenlernen.

Die Schauinslandbahn ist tägl. von 9-17 Uhr geöffnet. Weitere Infos: www.schauinslandbahn.de

Bild: Mit der Schauinslandbahn in den Schnee © Schauinslandbahn