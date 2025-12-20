Zwischen Tradition und Innovation: Der neue „Handwerk und Design Preis“ rückt Schwarzwälder Baukultur ins Licht

Handwerk und Gestaltung sind im Schwarzwald seit jeher eng miteinander verbunden. Materialien, Formen und Techniken erzählen von Landschaft, Klima und regionaler Geschichte. Mit dem erstmals ausgeschriebenen „Handwerk und Design Preis Schwarzwald“ möchte der Bauwerk Schwarzwald e. V. genau diese Verbindung sichtbar machen und zeitgemäß weiterdenken. Die neue Auszeichnung richtet sich an Handwerksbetriebe, Designer:innen sowie Produzierende, die mit ihren Arbeiten zeigen, wie lebendig und innovativ regionale Baukultur heute sein kann.

Ziel des Preises ist es, die Vielfalt und Qualität des regionalen Handwerks und Designs stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und neue Impulse für den Austausch zwischen Gestaltung, Ausführung und Innovation zu setzen. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern Weißtannenraum, Zentrum Holzbau Schwarzwald und Kosmos Schwarzwald soll ein Netzwerk gestärkt werden, das Tradition nicht konserviert, sondern weiterentwickelt. Gerade im Spannungsfeld zwischen historischem Erbe und aktuellen Anforderungen an Nachhaltigkeit, Materialeffizienz und Gestaltung liegt ein zentrales Potenzial des Wettbewerbs.

Eingereicht werden können Arbeiten, deren Markteinführung zwischen 2020 und 2026 liegt oder aktuell bevorsteht. Zugelassen sind auch Prototypen, was insbesondere Studierenden und Auszubildenden die Möglichkeit eröffnet, ihre Ideen frühzeitig zu präsentieren. Voraussetzung ist ein klarer regionaler Bezug. Die eingereichten Arbeiten werden in einem zweistufigen Juryverfahren bewertet. Nominiert und ausgezeichnete Produkte werden im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Bis zum 6. Februar 2026 können Einreichungen digital über die Website von Bauwerk Schwarzwald erfolgen. Mit dem neuen Preis setzt der Verein ein deutliches Zeichen für die Bedeutung von Gestaltungskompetenz, handwerklicher Qualität und regionaler Identität im Schwarzwald.

Weitere Infos und Anmeldung: bauwerk-schwarzwald.de

Bild: JungeWilde_AjdaHashemi_9095 | HWK FR | © Markus Dietze