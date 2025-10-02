John Neumeiers letzte Kreation: The World of John Neumeier – Tanzfestival im Oktober im Festspielhaus Baden-Baden (Verlosung)

Während das Hamburg Ballett im heimischen Hafen seit letzter Saison die größte Krise seines Bestehens durchlebt, präsentiert das Festspielhaus in Baden-Baden unbeirrt „The World of John Neumeier“ mit einigen von Neumeiers wichtigsten Produktionen – getanzt von eben diesem, seinem ehemaligen Ensemble. Und der Meister ist natürlich selbst anwesend…

Die Nachfolge in der Ballettdirektion und Intendanz des Hamburg Balletts unter Demis Volpi scheiterte bitter, noch ehe Volpi einen neuen Stil etablieren konnte – und so tanzt das Hamburg Ballett weiter die Ballette seines legendären Schöpfers. Die Compagnie wird interimistisch geleitet von Lloyd Riggins, einem ehemaligen Solisten und engen Vertrauten Neumeiers zusammen mit Gigi Hyatt und dem Betriebsdirektor Nicolas Hartmann. Einige der ersten Solisten Neumeiers haben die Compagnie schon verlassen: Alexandr Trusch, Madoka Sugai, Alessandro Frola und andere. Ob sie wohl zu dem Festival in Baden-Baden als Gäste zurückkehren?

Das Festival, das vom 2. bis 12. Oktober Baden-Baden wieder in eine Tanzstadt verwandeln soll, startet am 2.10. mit der beliebten Ballett-Werkstatt, in der John Neumeier die Ballette des Festivals persönlich vorstellt. Am 3.10. dann gleich zwei Mal (um 11 und 16 Uhr!) ein Gastspiel des dänischen Kammerballetts mit Balletten von Paul Lightfoot und Ella Rothschild. Noch am selben Abend um 20 Uhr und wieder am 4. und 5.10. dann Neumeiers Interpretation von „Nijinsky“, dem legendären Tänzer der Ballets Russes – ein Künstlerleben, das tragisch endete und John Neumeier lebenslang beschäftigt.

Am 6.10. dürfen die Schüler:innen der Ballettschule des Hamburg Balletts in „Absprung“ ihr Können präsentieren und das Bundesjugendballett tanzt am 7. und 8.10. im Kurhaus „Shall we dance“. Den Abschluss bildet dann am 10., 11. und 12.10. John Neumeiers letzte Kreation für das Hamburg Ballett: sein „Epilog“. Tickets: Tel. 07221-3013101

Wir verlosen 3×2 Tickets für „Epilog“ am 10. Oktober, 20 Uhr. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Festspielhaus“ im Betreff und Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) bis 6.10.25 an redaktion@kulturjoker.de (Datenschutz: Ihre Daten werden nur zur Abwicklung der Verlosung erhoben. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre Daten gelöscht. Durch die Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden.)

Foto: „Nijinsky“ Copyright: Kiran West