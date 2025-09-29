Kulturelle Brücken bauen: Das deutsch-französische Kulturzentrum Art‘Rhena startet mit einem Programm voller Highlights in die 5. Saison

Gleich ganz furios eröffnet das auf der Rheininsel zwischen Vogelgrun im Elsass und Breisach in Deutschland gelegene deutsch-französische Kulturzentrum Art`Rhena am 11. Oktober 2025 um 20 Uhr sein 5. genreübergreifendes Jahresprogramm von Oktober 2025 bis Mai 2026.

Die TänzerInnen der Compagnie Racines Carrées bieten, choreografiert von Nabil Ouelhadji, das atemlose Hip-Hop-Spektakel „Ca Déménage!“ aus Tanz, Akrobatik, Zirkus und Musik, verbunden mit dem Einsatz eines Trampolins und jeder Menge Kartons.

Dieser nonverbale Auftakt unterstreicht sinnfällig einen der programmatischen Eckpfeiler des Zentrums, vorhandene Sprachbarrieren möglichst zu minimieren und verweist auf das ausdrückliche Ziel der gemeinsamen Einrichtung: Mit einem umfangreichen künstlerischen und kulturellen Veranstaltungs- und Mitmachprogramm aus vielen Sparten die kulturellen Brücken zwischen den Menschen der Oberrheinregion auf beiden Seiten des Grenzflusses zu verbreitern und dies für Jung und Alt. Offenbar gelingt dies auch. So konnte der Leiter der Programmplanung Jérémy Goltzene bei der Vorstellung des neuen Programms erfreulicherweise von einem kontinuierlichen und deutlichen Wachstum der Publikumszahlen seit der Eröffnung im Jahr 2021 berichten, insbesondere auch beim deutschen Besucheranteil.

Das Programm im Überblick

Das Spektrum der insgesamt 30 Aufführungen reicht von Tanz über Theater bis hin zu Zirkus, Comedy, Musik oder mehrere Sparten werden kombiniert. Sie richten sich an ein breites Publikum und finden auf Französisch, Deutsch, zweisprachig oder ohne Sprache statt. Angesprochen werden Erwachsene sowie Kids zwischen 6 Monaten und 14 Jahren.

Einige Beispiele: Die binationale Theatergruppe „Theater BAden-Alsace (BAAL) ist diesmal mit drei ihrer Produktionen vertreten. Besondere Spezialität: Die SchauspielerInnen wechseln zwischen deutscher und französischer Sprache. So sind die Texte auch bei geringen Sprachkenntnissen verständlich. Das erste Stück am 21.10. ist eine Neuinterpretation des Märchens „Rapunzel“ in Form eines Musicals über die Abenteuer des Heranwachsens und ist für die ganze Familie mit Kindern ab 6 Jahren geeignet.

Am 15.11. folgt musikalisch begleitet das Stück „Marlene Piaf“ über das schwierige Leben und die Beziehung der beiden eng miteinander befreundeten Stars ihrer Zeit Marlene Dietrich und Edith Piaf. Gegen Ende der Spielzeit am 22.05.2026 dann das Stück „Aenne Burda“. In Spielszenen, Dialogen und Musik wird das bewegte Leben dieser emanzipierten und mutigen Offenburger Verlegerin spannend nacherzählt.

Zum Tag der deutsch-französischen Freundschaft am 22.01.2026 haben sich der französische Musiker Nicolas Buvat und der deutsche Felix Eckenfelder mit weiteren MusikerInnen zusammengetan und eine fetzige Neuinterpretation der bekanntesten Lieder der 70er- bis 90er-Jahre in einer Mischung aus Disco, Jazz, Rock und New Wave kreiert.

Den krönenden Schlusspunkt setzt dann am Wochenende 30./31.05.2026 das bunte Straßenkunstfestival auf dem Art`Rhena-Gelände mit vielen Attraktionen.

Weitere Infos: artrhena.eu/de

Bild: Das atemlose Hip-Hop-Spektakel „Ca Déménage!“ © Damien Bourletsis