Körper in Vollendung: Gela Samsonidse präsentiert die Ausstellung „Kampf & Tanz“ in Merzhausen

Die aktuelle Ausstellung „Kampf & Tanz“ im FORUM und im Rathaus Merzhausen lädt Besucher dazu ein, die beeindruckende Symbiose aus Bewegung und Disziplin noch bis zum 4. Februar 2026 zu erleben. In Kooperation mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald präsentiert der Künstler Gela Samsonidse großformatige Malereien, die einen tiefen Einblick in zwei scheinbar unterschiedliche Welten gewähren. Samsonidse, der 1965 in Georgien geboren wurde und seit 1994 in Merzhausen lebt und arbeitet, hat sich nach seinem Studium an der staatlichen Kunstakademie in Tbilisi durch zahlreiche internationale Ausstellungen und angesehene Stipendien – etwa in Paris oder am Bodensee – einen Namen gemacht.

Das Thema seiner aktuellen Werke entspringt einer persönlichen Beobachtung, als er im Jahr 2019 begann, sich malerisch mit dem Kampfsport auseinanderzusetzen, wozu ihn die professionelle sportliche Laufbahn seines Sohnes anregte. Aus diesem Fokus auf den agierenden Körper entwickelte sich im Jahr 2022 fast zwangsläufig das Interesse für den Tanz, woraus eine eigene Serie entstand. Samsonidse nutzt beide Bereiche, um die künstlerischen Parallelen in puncto Körperbeherrschung und Disziplin auszuloten, wobei die Dynamik seiner oft lebens- bis überlebensgroßen Figuren förmlich in den Ausstellungsraum hineinstrahlt.In der aktuellen Schau treten die Bilder beider Zyklen in einen direkten Dialog miteinander.

Interessierte können die Werke im Foyer des FORUM Merzhausen am Marktplatz täglich bis 21 Uhr durch die verglaste Front von außen besichtigen oder die Räumlichkeiten während dortiger Veranstaltungen betreten. Parallel dazu sind weitere Teile der Ausstellung im Rathaus Merzhausen zu sehen, welches montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12:15 Uhr sowie mittwochs zusätzlich von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist. Eine hervorragende Gelegenheit, in die Welt der Ölmalerei und die kraftvolle Formensprache Samsonidses einzutauchen.

Bild: Gela Samsonidse | o.T., Öl auf LW, 200×150 cm, 2023 – o.T., Öl auf LW, 200×160 cm, 2024 Copyright: Künstler