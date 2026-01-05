Die Welt entdecken: Das Mundologia-Festival zeigt Vorträge, Workshops, Ausstellungen und eine Messe

Vier Tage lang öffnet das Konzerthaus Freiburg vom 29. Januar bis 1. Februar wieder seine Türen für das Mundologia Festival, das Menschen mit Leidenschaft für Reisen, Fotografie und spannende Geschichten zusammenbringt. Den Auftakt macht Markus Lanz am 29. Januar, 19:30 Uhr mit seinem Vortrag „Meine Reisen ans Ende der Welt“. Der Moderator und Naturfotograf zeigt beeindruckende Aufnahmen und berichtet von Begegnungen in extremen Regionen der Erde. Am 30. Januar, 16 Uhr erzählt die Abenteurerin Wiebke Lühmann von ihrer 20.000 Kilometer langen Fahrradreise von Freiburg nach Kapstadt durch 22 Länder in 430 Tagen, bevor Parkour-Athlet und Content Creator Andy Haug um 16:30 Uhr in „Über Grenzen“ seine außergewöhnliche Sportgeschichte präsentiert. Um 19:30 Uhr geht es mit Martin Böhm „Up North“. Abends führt Forschungstaucher und „Terra X“-Moderator Uli Kunz um 20 Uhr in „Planet Meer“ in spektakuläre Unterwasserwelten, unter anderem zu Walfriedhöfen unter Eis und in riesige Höhlensysteme.

„Planet Meer“ von Uli Kunz Copyright: Mundologia



Am 31. Januar, bietet das Festival ein Panorama von Reisen und Naturfotografie: Manuel Bauer erinnert an 90 Jahre Dalai Lama mit Vorträgen um 11 und 17 Uhr. Peter Gebhard berichtet um 12 Uhr von seinen Fahrten im Oldtimer-Bulli durch Deutschland, während Anita Burgholzer und Andreas Hübl beim „Sun Trip“ um 14 Uhr von ihrer Solartandemreise nach Asien erzählen. Lotta Lubkoll nimmt um 16 Uhr die Zuschauer:innen mit in die ungezähmte Natur des Balkans. Florian Schulz zeigt ab 20 Uhr in „Ein Leben für die Wildnis“ ikonische Foto- und Filmaufnahmen aus Nordamerika. Parallel dazu präsentiert Anskar Lenzen um 20:15 Uhr „Ecuador“ und Thomas Herbrich verbindet Fotokunst mit Humor in „Humor“ zur gleichen Uhrzeit. Bei einem Meet & Greet bei freiem Eintritt können an diesem Tag mit Anita Burgholzer, Andreas Hübl sowie Paul und Hansen Hoepner um 12:15 Uhr persönlich kennengelernt werden.

Der 01. Februar, beginnt um 10:30 Uhr mit „Dschungelwelten“ von Roland Hilgartner, der von seinen 30-jährigen Expeditionen in tropische Regenwälder berichtet. Um 13:30 Uhr folgt ein weiterer Vortrag von Roland Hilgartner. Gereon Roemer und Martin Buschmann nehmen um 11 Uhr die Zuschauer:innen mit auf einen Roadtrip durch Italien. Jolanda Linschooten entführt um 14:30 Uhr nach Skandinavien, wo Stille, Eis und Nordlichter den Rhythmus bestimmen. Um 16:30 Uhr erzählen die Hoepner-Zwillinge Paul und Hansen gemeinsam mit Anna und Momo in „3,5 Verrückte durch Europa“ von einer abenteuerlichen Reise per selbstgebautem Solarboot von Berlin nach Athen. Den Abschluss bildet Christine Thürmer mit „Wandern total – die Welt zu deinen Füßen“ um 18 Uhr, die Outdoor-Kulturen weltweit vergleicht, bevor Manuel Bauer um 19:30 Uhr erneut über 90 Jahre Dalai Lama spricht.

Begleitend zum Vortragsprogramm öffnet die Mundologia-Messe für Fotografie, Outdoor, Reisen und Medien im Konzerthaus ihre Tore. Aussteller:innen präsentieren nachhaltige Produkte, Innovationen und Hilfsorganisationen informieren über ihre Arbeit und Engagementmöglichkeiten. Ergänzt wird das Festival zudem durch eindrucksvolle Fotoausstellungen, darunter die Gewinnerbilder des CEWE Photo Awards und des Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf des Jahres“. Außerdem werden Workshops und Fotoseminare angeboten, die Fachwissen, Kreativität und Praxis verbinden, sodass Besucher:innen selbst aktiv werden können.

Weitere Infos und Tickets: mundologia.de

Bild: Sein Bulli-Abenteuer durch Deutschland präsentiert Peter Gebhard am 31. Januar, 12 Uhr © Peter Gebhard