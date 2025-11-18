Weihnachtsmarkt Merzhausen: Alles regional und selbst gemacht zum 1. Advent

Der zauberhafte Weihnachtsmarkt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Merzhauser Veranstaltungskalender und findet regelmäßig am Samstag vor dem 1. Advent statt. Seit 2012 hat der Markt in der Kombination Marktplatz mit dem gläsernen Foyer des FORUM Merzhausen einen idealen Platz gefunden.

Die Ausrichtung des Marktes versteht sich rein lokal/regional mit Angeboten aus „eigener Herstellung“. Professionelle Weihnachtsmarkt-Beschicker (Wiederverkäufer) sucht man hier vergeblich, stattdessen finden Besuchende hier Selbstgemachtes mit viel Herz. In diesem Sinne präsentieren auf dem Markt rund 70 Teilnehmer:innen ihre liebevoll selbst gemachte Ware. Es gibt z.B. selbst genähte Kinderbekleidung, selbst Gestricktes, Keramik, Papierkunst, Floristik, Gebasteltes wie z.B. ausgefallener Weihnachtsbaumschmuck, hochwertige Goldschmiedearbeiten, Holzwaren, Gebackenes wie Plätzchen, Linzer Torte, Honig, Liköre, Schnäpse und vieles mehr. Zum Entspannen zwischendurch bieten Merzhauser Vereine Speisen und Getränke für Groß und Klein.



Geöffnet ist der Markt am 29. November von 10 – 19 Uhr.

Bild: Forum Merzhausen in Weihnachtsbeleuchtung © Gemeinde Merzhausen